وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث نائب نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، سبل تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية، وتطورات الأوضاع الإقليمية.
وبدأ الصفدي، اليوم زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يجري خلالها محادثات مع مسؤولين أوروبيين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، ولتعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي واستكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
MENAFN08012025000208011052ID1109067916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.