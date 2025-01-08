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وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة

1/8/2025 7:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث نائب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، سبل تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية، وتطورات الأوضاع الإقليمية.


وبدأ الصفدي، اليوم زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يجري خلالها محادثات مع مسؤولين أوروبيين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، ولتعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي واستكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

MENAFN08012025000208011052ID1109067916

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