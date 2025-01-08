أشهر عازب في الوسط الفني يدخل القفص الذهبي - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المصري مصطفى شعبان عن استبدال لقب أشهر عازب في الوسط الفني، بلقب أحدث زوج داخل الوسط، بعدما تزوج من هدى الناظر التي كانت تدير أعمال المطرب المصري عمرو دياب قبل سنوات.



وفي لقاء تلفزيوني مع بدايات العام الجديد، أعلن مصطفى شعبان عن تلك الخطوة مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، حيث أكد على أنه تزوج بالفعل، ولكن الأمر كانت له كواليس خاصة.



حيث اتفق هو وعروسه على الزواج، ولكن والد مصطفى شعبان مر بوعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى، وظل فيها لفترة طويلة، وهو ما دفعهم إلى تأجيل خطوة الزواج أكثر من مرة.



بعدها تحسنت الحالة الصحية لوالده، وقرر الأطباء خروجه من المستشفى، لكن مصطفى شعبان انشغل بمواعيد التصوير الخاصة به، فقرر أن يعيد تأجيل الخطوة.



لكن والده أحضره، وأصر عليه أن يتمم زواجه بشكل رسمي، حيث أمره قائلا“انت تكتب الكتاب بكره”، لكن الفنان المصري أخبره بصعوبة ذلك، فرد عليه الوالد قائلا“تكتب الكتاب بكره وإلا مش هطلع من المستشفى”.



ليرضخ مصطفى شعبان لطلب والده ويتمم الزواج في أجواء عائلية بعيدا عن الوسط الفني، ورغم كل المعوقات التي حدثت، إلا أنه علق قائلا“الحمدلله تمت”.









صوت بيروت انترناشونال