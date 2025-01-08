بالتعاون مع "سنشري فاينانشال" نادي دبي للبولو والفروسية يطلق كأس اتحاد الإمارات للبولو 2025

(MENAFN
- Matrix PR)
أعلن نادي دبي للبولو والفروسية بالتعاون مع "سنشري فاينانشال" عن انطلاق كأس اتحاد الإمارات للبولو 2025، إحدى أكبر وأهم البطولات في تاريخ اتحاد الإمارات للبولو. جاء الإعلان خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم وسط أجواء احتفالية، حيث تم الكشف عن جدول المباريات الذي سيشهد منافسات بين تسعة من فرق النخبة، وتعد بموسم مليء بالإثارة.
وفي معرض تعليقه على إقامة هذه البطولة، أعرب شاهين أكبري، المدير التنفيذي لشركة "سنشري فاينانشال"، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً:
"تعد رياضة
البولو رمزاً للتميز والدقة والانضباط، وهي قيم نعتز بها في سنشري فاينانشال. حيث أن شراكتنا مع نادي دبي للبولو والفروسية ليست مجرد دعم للرياضة، بل تأكيد على التزامنا بدعم المبادرات الوطنية والمواهب المحلية التي تعزز مكانة الإمارات عالمياً. كما نهدف إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين الرياضة والثقافة والفخامة لعملائنا وشركائنا."
ومن المقرر أن تستضيف دبي البطولة وسط أجواء تجمع بين المنافسة الرياضية والحضور الثقافي واللمسات الفاخرة التي تميز الإمارة. وستصل البطولة إلى ذروتها مع المباراة النهائية المقررة في 19 يناير 2025، حيث سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمنافسات تجمع بين الأداء الرياضي الراقي وأصالة رياضة البولو.
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