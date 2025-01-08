COM ونقودي تتعاونان لتعزيز خدمات الدفع في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة،7 يناير :2025 أعلنتCheckout، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع "نقودي"، بوابة الدفع ومزود الخدمات المالية الرائد، بهدف الارتقاء بتجربة الدفع للشركات والمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم Checkoutبدمج تكنولوجيا الدفع المتطورة الخاصة بها في منصة "نقودي" الرقمية الرائدة، لتوفير حلول دفع سلسة وآمنة. وسيعمل هذا التكامل على تبسيط عملية الدفع، وتقليل المعاملات التلامسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية الإجمالية للتجار في مختلف القطاعات. وتمثل الشراكة بين نقودي وCheckoutخطوة مهمة باتجاه تعزيز المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم النمو الاقتصادي فيها، وتوفير تجربة أكثر سلاسة للدفع عبر الإنترنت.
ومن خلال هذه الشراكة، بات بإمكان الأفراد مستخدمين منصة نقودي الاستمتاع بمزيد من الراحة من خلال معاملات أسرع وأكثر سلاسة، مما يتيح أوقات معالجة أسرع للمدفوعات. وعلاوة على ذلك، ستضمن تدابير منع الاحتيال القوية وبروتوكولات الدفع الآمنة من Checkoutحماية جميع المعلومات المالية. وسيستفيد المستخدمون من مجموعة أوسع من طرق الدفع، مما يسمح لهم باختيار الخيار الأنسب وفق تفضيلاتهم ومتطلباتهم، كما أن الموثوقية والكفاءة المحسّنة للمدفوعات ستعزز الثقة في المعاملات الرقمية.
وفي الوقت ذاته ستتمكن المؤسسات الحكومية والشركات التي تستخدم منصة نقودي من الوصول إلى شبكة Checkoutالعالمية الواسعة، مما يوفر لها إمكانيات دفع محسنة، بما في ذلك معالجة المعاملات بشكل أسرع، ودعم مجموعة واسعة من طرق الدفع عبر قطاعات مختلفة.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Checkout.com: "ندرك في Checkoutجيداً الدور الهام الذي تلعبه المدفوعات في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها Checkoutوالخبرة المحلية التي تتمتع بها نقودي، فإننا نهدف لتزويد الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات بالأدوات الأساسية التي تتيح لها التفوق في الاقتصاد الرقمي. ويعكس هذا التعاون التزامنا القوي بمساعدة الشركات على تعزيز أدائها من خلال المدفوعات وتحسين تجربة العملاء".
بدوره، قال زاهي كلّاب، مدير عام شركة نقودي: "إننا في نقودي ملتزمون بقيادة التحول الرقمي للمنظومة المالية في دولة الإمارات بالتعاون مع أهم روّاد الصناعة. وتؤكد شراكتنا مع Checkoutعلى التزامنا الراسخ بتوفير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الديناميكية للشركات والمستهلكين في الإمارات. ومن خلال دمج تكنولوجيا Checkoutالمتطورة ضمن منصتنا فإننا نعمل على تمكين عملائنا من التعامل مع عمليات الدفع بأمان وكفاءة وموثوقية أكبر".
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