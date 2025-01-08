قبل الزواج.. مغربيات يطالبن بإجراء اختبار نفسي!

MENAFN - Khaberni) خبرني - وسط النقاش الدائر حول التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة بالمغرب، برز مقترح لنساء مغربيات بضرورة إجراء المقبلين على الزواج لفحوصات نفسية من أجل التأكد من اتزان الشريك قبل الإقدام على خطوة الزواج.

إذ نادت عدد من الناشطات الحقوقيات بهذا المطلب خلال الأيام الماضية.

فما هي التفاصيل؟ منذ صدور التعديلات المقترح إجراؤها بمدونة الأسرة، والحديث لا ينتهي حول هذا الموضوع الذي صار مادة دسمة للنقاش في الشارع المغربي، وعلى مواقع على حد السواء.

وفي كل مرة يتجدد فيها هذا الحديث تبرز معه محاور جديدة تزيده إثارة، ولعل آخرها ما طرحته ناشطات حقوقيات حول إجراء المقبلين على الزواج اختبارات نفسية.

لاسيما و أن آخر الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى أن حوالي نصف المغاربة مصابون أو سبق لهم الإصابة باضطراب نفسي.

على جانب آخر، اعتبرت الناشطات أن هذه الفحوصات تعتبر بمثابة خطوات استباقية لضمان استقرار الأسرة، في ظل ارتفاع معدلات الطلاق بالبلاد.

من أسباب الطلاق وفي السياق، قالت بشرى ىعبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة "إن العلاقة الزوجية تعرف مشاكل عديدة، تتثمل في الارتفاع المهول لحالات العنف داخل الأسرة، والذي يكون نتيجة للاضطرابات النفسية أو للإدمان، لهذا المطلوب اليوم قبل إبرام عقد الزواج، إجراء فحص نفسي دقيق، من أجل تفادي أي احتمال لوقوع توتر أو صراعات داخل الأسرة، مما يهدد نواتها".

كما دعت عبدو في تصريح للعربية.نت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إنشاء خلية مكلفة بهذا الجانب، وإعطاء شهادة طبية نفسية، من أجل ضمان إنشاء علاقة أسرية متماسكة ومنسجمة بدون عنف".

كذلك اقترحت ذات المتحدثة تأهيل وتكوين المقبلين على الزواج حول كيفية بناء الأسرة وإنشائها، مبرزة أن العلاقة الأسرية تتطلب عدة أشياء لا بد للمقبلين على الزواج الإلمام بها لتجنب العنف والصراعات ومن ثم الطلاق، وبالتالي سيمكن الفحص النفسي من إظهار مكامن الخلل، فيما سيسمح التكوين والتأهيل من تجنب الخصام الدائم وسيقلص من عدد من المشاكل التي قد تقع داخل العلاقة الزوجية"

رمز للشفافية بين الزوجين من جهتها، رأت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، في حديثها للعربية.نت أن الفحص النفسي للمقبلين على الزواج هو رمز للشفافية في العلاقة، مؤكدة أنه يعزز الثقة بين الطرفين، ويسمح بتجنب وتجاوز المشاكل التي من شأنها أن تعصف بالأسرة

كما أضافت أن الفحص لا يجب أن يقتصر على الجانب النفسي وإنما الجانب الجنسي والجسدي عموما إذ سيمكن الطرفين من التأكد من مدى قدرتهما على تحمل أعباء بعضهما البعض في حالة المرض.

كذلك اعتبرت أن معرفة التاريخ الطبي للطرفين سيساهم بلا شك في تدبير أمثل للمشاكل الأسرية المرتبطة بهذا الجانب، بل وحتى في ما يتعلق بالصحة الإنجابية وقدرتهما على الإنجاب، وعلى تربية الأطفال

وأوضحت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء أن هناك عددا من الأمراض النفسية التي يستحب أن يكشف عليها المقبلون على الزواج والتي قد تهدد الاستقرار الأسري لاسيما أن المغرب يعرف انتشارا كبيرا لهذا النوع من الأمراض في ظل غياب ثقافة الصحة النفسية والمتابعة من لدن الأطباء من ذوي الاختصاص"

إلى ذلك، أشارت أن الفحص على الأمراض النفسية والجنسية وكذا حالات الإدمان يساهم في العلاج الاستباقي من جهة وفي التقليص من حالات الطلاق من جهة ثانية، وسيمكن من بناء علاقة أسرية مترابطة مبينة على الوضوح، وهو ما سينعكس قطعا على مستقبل الأطفال والمجتمع. وختمت داعية إلى تضمين ملف طلبات الزواج بشواهد تثبت إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وفرضها كوثائق إلزامية قبل إبرام عقد الزواج.