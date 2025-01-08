ياباني يكسب 80 ألف دولار سنويًا من عدم فعل أي شيء

MENAFN - Khaberni) خبرني - عندما طُرد شوجي موريموتو من وظيفته المكتبية في عام 2018، انتقده رئيسه لافتقاره إلى المبادرة و"عدم قيامه بأي شيء" ذي قيمة للشركة.

فما كان من موريموتو، الذي يبلغ من العمر الآن 41 عامًا، إلا أنه قرر منذ ذلك الحين الانخراط في مهنة مربحة يمارس بها عادته التي يبرع بها وهي عدم القيام بأي شيء.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، يُعرف موريموتو باسم الرجل الذي لا يفعل شيئًا في اليابان، وتتضمن وظيفته اليومية إعارة نفسه لغرباء يبحثون عن رفقة شخص ما لأي سبب تقريبًا.

ويمكن أن تتراوح هذه الأسباب التي يتطلع بها الغرباء لرفقته، من انتظار عداء الماراثون عند خط النهاية، إلى الاتصال بالفيديو بينما تقوم عميلة تشعر بالملل بإعادة تزيين غرفتها وتنظيفها.

وذات مرة، استأجرته عميلة لم تتمكن من حضور حفلة موسيقية مع صديقها، وخلال أدائه لمهمته، ظهر موريموتو ببساطة وهو لا "يفعل شيئ" تقريبا.

مواقف صعبة!

وقال موريموتو، وهو والد لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، لشبكة CNBC، "لقد وُضعت في مواقف صعبة موضوعيًا، مثل الوقوف في طابور تحت أشعة الشمس الحارقة، والوقوف لساعات في البرد القارس، وحضور حفلات مع غرباء فقط، والوقوف بمفردي على خشبة المسرح أمام جمهور كبير دون القيام بأي شيء".

وأضاف "ومع ذلك، بغض النظر عن المحنة التي مررت بها، أشعر أنها شيء خاص حدث فقط لأنني أقوم بهذه الوظيفة الآن بسببها، لذلك لا يزال بإمكاني تقديرها".

وبحسب "سي إن بي سي"، كانت أطول مهمة قام بها موريموتو هي رحلة استغرقت 17 ساعة جالسًا على نفس خط السكة الحديدية، من البداية إلى النهاية، من الصباح الباكر حتى آخر قطار، حيث قال: "لقد قمنا بـ 13 لفة على خط محطة يامانوتي".

1000 طلب سنويًا

كما كانت هناك عدة طلبات لموريموتو ليؤدي دور المستمع في الأيام السيئة للعملاء، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمحادثات، يقدم موريموتو الحد الأدنى والأبسط من الإجابات، بعبارة أخرى، يهز رأسه ويستمع باهتمام، لكنه يحرص على عدم لعب دور المعالج.

وقال موريموتو لشبكة سي إن بي سي إنه يتلقى حوالي 1000 طلب سنويًا، ويسمح لعملائه بتحديد المبلغ الذي سيدفعونه له.

واعتاد أن يتقاضى سعرًا ثابتًا يتراوح بين 10000 و30000 ين (65 إلى 195 دولارًا) لجلسة مدتها من ساعتين إلى ثلاث ساعات، وكسب حوالي 80000 دولار في العام الماضي.

وقد قدم موريموتو نموذج الدفع حسب الرغبة في أواخر العام الماضي.

صناعة تأجير الأشخاص



وقال موريموتو، "أنا أتقاضى رسومًا طوعية، لذا لا أعرف ما إذا كان ذلك سيستمر، لكنني أستمتع بمحاولة معرفة ما إذا كان سيستمر"، وأضاف أن هدفه ليس كسب لقمة العيش أو إعالة نفسه، بل "عيش الحياة والاستمتاع بها ببساطة".

وفي حين أنه لا توجد إحصائيات رسمية تتبع صناعة تأجير الأشخاص في اليابان، فإن البلاد تظل موطنا لمجموعة من خدمات إيجار الأفراد للصديقات والأصدقاء والأصدقاء وحتى العائلة المؤقتين.

وقالت آي ساكاتا، المستشارة في معهد نومورا للأبحاث، لشبكة سي إن بي سي، "هذا يتوافق جيدًا مع الاحتياجات الأخيرة للشعب الياباني، الذين لا يسعون إلى الحب أو الزواج، ولا يريدون متاعب مثل هذه العلاقات، لكنهم يريدون شخصًا يمكنهم الذهاب معه في مواعيد عابرة أو تناول العشاء معه".