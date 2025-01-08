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اتحاد العمال الأردني: الخرائط الإسرائيلية حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال

1/8/2025 5:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهجن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ما قامت به حسابات رسمية للاحتلال الإسرائيلي من نشر خرائط عبر منصاتها على مواقع التواصل، تزعم أنها تاريخية للكيان، وتشمل أجزاءً من الأردن، والأراضي الفلسطينية المحتلة ودول عربية، مؤكدا أنها حلقة ضمن سلسلة المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية التي تستند إلى رواية متطرفة ومزيفة.
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم الأربعاء، إن اتحاد العمال يدعم موقف الدولة الأردنية ومؤسساتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الرامية إلى فضح رواية الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، والكشف عن الأطماع الإسرائيلية، ووحشية الاحتلال والانتهاكات التي يرتكبها بحق الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الفناطسة، "الأردن على الدوام وخلال السنوات الماضية، عبّر عن مواقف متقدمة بالتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ووقف بوجه التهديدات الصهيونية التي يروج لها اليمين المتطرف في دولة الاحتلال".
وأشار الفناطسة، إلى أن اتحاد العمال بصفته يمثل عمال الوطن في شتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، يجدد التأكيد على وقوفه في خندق الوطن وخلف القيادة الهاشمية للتصدي لجميع المحاولات البائسة التي تسعى للنيل من أمن الأردن واستقراره أو تحاول التعدي على سيادته"، معربا عن ثقته بقدرات الجيش العربي والأجهزة الأمنية لحماية أمن الأردن والدفاع عنه.








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