هل تعرف هذه المخاطر؟ 5 نصائح لحماية أطفالك من الأمراض الشائعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في فصل الشتاء أو أثناء تقلبات الطقس، تزداد فرص إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد، الأنفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي. مع أن الأطفال يمتلكون مناعة طبيعية، إلا أن ضعف النظام المناعي في بعض الحالات أو العوامل البيئية قد يجعلهم أكثر عرضة لهذه الأمراض.



إليك 5 نصائح لحماية أطفالك من الأمراض الشائعة:



تعزيز النظافة الشخصية

غسل اليدين بشكل متكرر هو أول خط دفاع ضد العدوى. علمي أطفالك كيفية غسل أيديهم بالطريقة الصحيحة لمدة 20 ثانية، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.



توفير تغذية متوازنة

تأكدي من أن أطفالك يتناولون وجبات غنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C وفيتامين D، مما يعزز جهاز المناعة. الفواكه والخضروات الطازجة، مثل البرتقال والفلفل الأحمر، تعتبر خيارات مثالية.



الحصول على قسط كافٍ من النوم

النوم الجيد يلعب دورًا أساسيًا في تقوية مناعة الجسم. تأكدي من أن طفلك يحصل على القدر الكافي من النوم الذي يتناسب مع عمره، مما يساعد في تجنب الأمراض.



تشجيع النشاط البدني

النشاط البدني المنتظم يعزز الدورة الدموية ويزيد من قدرة الجسم على محاربة العدوى. شجعي أطفالك على اللعب في الهواء الطلق وممارسة الرياضة بانتظام.



تجنب التلامس مع المرضى

من المهم تجنب الأماكن المزدحمة أو المحيطات التي تحتوي على أطفال مرضى. علمي أطفالك أهمية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين أو الذين تظهر عليهم أعراض المرض.



متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت على طفلك أعراضًا شديدة مثل الحمى المرتفعة أو السعال المستمر، أو إذا شعر طفلك بالإرهاق الشديد، من الأفضل استشارة الطبيب فورًا.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك حماية أطفالك من الأمراض الشائعة وتعزيز صحتهم العامة، مما يساعدهم على الاستمتاع بحياة نشطة وسعيدة.