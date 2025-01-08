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الامن العام والجامعة الأردنية يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز السلم المجتمعي

1/8/2025 5:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعتِ الجامعةُ الأردنيّةُ مع مديريّةِ الأمنِ العامّ مذكّرةَ تعاونٍ لتعزيزِ الأمنِ والسّلمِ المجتمعيِّ والتّواصلِ مع المجتمعِ لا سيّما فئة الشّباب، ووقّعَ المذكّرةَ عن الجامعةِ رئيسُها الدكتور نذير عبيدات، وعن الأمنِ العامّ مديرُه اللّواء الدكتور عبيد الله المعايطة بحضورِ نوّابِ الرّئيس، وعددٍ من مدراءِ المديريّات، وممثّلينَ عن الجانبين.
وجاءتِ المذكّرةُ انطلاقًا من حرصِ مديريّةِ الأمنِ العامّ على النّهوضِ برسالتِها النّبيلةِ في المحافظةِ على الأرواحِ والممتلكات، والإسهامِ في تعزيزِ الأمنِ والسّلمِ المجتمعيّ، والتّواصلِ مع المجتمعِ لا سيّما فئة الشّباب، وفي ظلِّ شراكتِها وعلاقتِها الرّاسخةِ مع الجامعةِ الأردنيّةِ في هذا المجال، وانطلاقًا من دورِ الجامعةِ الفاعلِ في إغناءِ مجالاتِ الخدمةِ العامّةِ والمجتمعِ بالمعرفةِ بأنواعِها المختلفة، ودورِها في تعزيزِ المسؤوليّةِ المجتمعيّة، والإسهامِ في التّنميةِ المستدامة، وصقلِ شخصيّةِ الطّالبِ سلوكيًّا وعلميًّا، وتحصينِه أمنيًّا.
وتهدفُ المذكّرةُ إلى رفعِ مستوى الوعيِ الأمنيِّ في المجالاتِ الأمنيّةِ المختلفة، وإقامةِ البرامجِ والأنشطةِ العلميّةِ والثّقافيّة، وعقدِ المؤتمراتِ العلميّةِ والورشِ التّوعويّة، والنّدواتِ والدّوراتِ التّدريبيّة، والأنشطةِ التّوعويّة.
وتشملُ الأنشطةُ التّوعويّةُ عددًا واسعًا من المجالاتِ التّوعويّة، منها التّوعيةُ من مخاطرِ آفةِ المُخدِّرات، والتّوعيةُ المروريّة، والتّوعيةُ من مخاطرِ الجرائم، ومنها الجرائمُ الإلكترونيّة، والعنفُ الجامعيُّ أو المجتمعيّ، والتّوعيةُ في مجالِ الإسعافاتِ الأوليّةِ والسّلامةِ العامّة، والتّوعيةُ من مخاطرِ الفكرِ المتطرّف.
وأكّد الجانبانِ رؤيَتَيْهِما المشتركةَ بأهميّةِ تعزيزِ الأمنِ والسّلمِ المجتمعيّ، بعدّها ركيزةً أساسيّةً في بناءِ المجتمعاتِ الحديثة، وعاملًا مهمًّا في تقدّمِ الأممِ ورقيِّها؛ وهذا ينعكسُ على سلوكيّاتِ الأفراد، ومنجزاتِهم، وتقدّمِهم، ويبعثُ الطّمأنينةَ في النّفوس، ويشكّلُ حافزًا للعملِ والإبداعِ والاستقرار، والحفاظِ على الهُويّةِ الوطنيّة.








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