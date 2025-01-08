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مدير هيئة النقل البري يلتقي طلبة الجامعات ومشغلي الخطوط في سحاب

1/8/2025 5:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، اليوم الأربعاء، في بلدية سحاب وبدعوة من رئيس البلدية الدكتور عباس المحارمة عددا من طلبة الجامعات الرسمية ومشغلي الخطوط.
واستمع الشبيلات خلال اللقاء إلى جميع الملاحظات والتحديات التي تواجه الطلبة خلال تنقلهم من منطقة سحاب إلى جامعاتهم وتحديداً إلى الجامعة الأردنية والبلقاء والهاشمية.
وأكد الشبيلات ان هذا اللقاء يأتي لرفع مستوى خدمة النقل قدر المستطاع، حيث استمع إلى جميع المطالب من مستخدمي النقل العام، مبينا انه سيتم دراسة مطالب طلاب الجامعات في منطقة سحاب، لاسيما وان الهيئة تقوم بمتابعة حثيثة لجميع الملاحظات الواردة من الطلبة وتعمل على تحسين خدمة النقل بشكل مستمر.
وأوضح أن الهيئة ستقوم بمخالفة وسائط النقل التي ترتكب مخالفات تشغيلية ولا تلتزم بخدمة طلبة الجامعات على أكمل وجه، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تحسين خدمة المواصلات لطلبة الجامعة، والمحافظة على سلامتهم.
وأضاف أن الهيئة ستقدم جميع الحلول بداية الفصل الدراسي الثاني وستضع جميع السيناريوهات سواء كانت تكليف إحدى شركات النقل لخدمة منطقة سحاب أو من خلال طرح دعوة تشغيل للاستثمار في خدمة النقل على خطوط سحاب وإلى جميع الجامعات الرسمية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية والجولات الميدانية لتعزيز الحوار والاستماع للملاحظات وآراء المواطنين، والعمل على تقليل التحديات التي تواجههم وتقديم الحلول العملية للتعامل مع قضايا القطاع وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين والمشغلين.









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