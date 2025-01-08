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أجهزة كهربائية ترفع قيمة الفاتورة بشكل كبير .. احترس

1/8/2025 5:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستهلك الأجهزة المنزلية التي نستخدمها يوميا الطاقة أحيانا أكثر مما نعتقد، مثل الثلاجة أو غسالة الصحون، لذلك يتطرق هذا التقرير إلى تأثير هذه الأجهزة على الطاقة ووسائل الحد من هذا الأمر.
ووفقا لصحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية، فإنه من الضروري مراجعة استخدامنا للأجهزة اليومية مثل الثلاجة ومجفف الشعر والفرن الكهربائي، والتي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.
ويبين تقرير للصحيفة أنه من الناحية العملية من الأفضل اعتماد إعدادات درجة الحرارة الصحيحة التي تكون بين 4 و5 درجات للثلاجة و-18 درجة للمجمد، ومن الضروري أيضا صيانة الجهاز بانتظام لا سيما الشبكة التبريدية الخلفية ومانع التسرب للثلاجة، كما أن "الغبار والأوساخ المتراكمة يمكن أن تكون مصدر هدر 30% من الكهرباء التي يستهلكها الجهاز".
ويتعين على المستهلك أيضا التأكد من دوران الهواء في الجهاز وعدم تكديس الطعام كثيرا، كما ينصح بعدم ترك الأبواب مفتوحة لفترة طويلة.
مجفف الملابس والغسالة
وأفادت الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة أن مجفف الملابس والغسالة يستهلكان في المتوسط ما بين 100 و200 كيلو وات/ساعة على التوالي سنويا. وكما هو الحال مع الثلاجة والمجمد، هناك عادات بسيطة للحد من تأثيرهما على استهلاك الطاقة.
يمثل مجفف الملابس حوالي 15% من استهلاك الأسرة السنوي للكهرباء، وللحد من ذلك لا تفرط في تحميل الوعاء الداخلي أكثر من اللازم للسماح للهواء الساخن بالدوران جيدا بالداخل وقم بتنظيف المصفي (الفلتر) بانتظام.
أما فيما يتعلق بالغسالة، يفضل الغسل عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، التي تستهلك طاقة أقل بـ3 مرات من الغسيل عند 90 درجة، والغسيل البارد يستهلك مرتين أقل من الغسيل عند 40 درجة. وأخيرا، على المستهلك أن يتأكد من تحسين ملء الوعاء الداخلي ليشمل أكبر قدر من الملابس.
غسالة الصحون
توصي الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة في المقام الأول بضرورة "التفكير في تغيير غسالة الأطباق إذا كانت قديمة"، فمع متوسط استهلاك سنوي يبلغ حوالي 180 كيلو وات/ساعة سنويا قد يكون تغيير الجهاز موضع ترحيب، لأن الطرازات الحديثة تستهلك نصف المياه مقارنة بتلك التي كانت موجودة قبل 10 سنوات. وبما أن 80% من الطاقة التي تستهلكها غسالة الأطباق تستخدم لتسخين المياه، فكلما قل استهلاك الجهاز للماء، قل استهلاكه للطاقة.
ويساهم اعتماد "50 درجة" في تقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بالبرنامج المكثف. بشكل عام، يُفضل إزالة الفتات من الأطباق مسبقا وتنظيف الفلتر والأختام بانتظام وبدء تشغيل الجهاز في غير ساعات الذروة إذا كان ذلك ممكنا.
الفرن المسطح والفرن المنفصل
يُعد طهي الطعام مكلفًا من حيث الطاقة مع استهلاك سنوي يقارب 120 كيلو وات/ساعة للأفران المسطحة و100 كيلو وات/ساعة للفرن المنفصل.
بالنسبة للأفران المسطحة، تضع غطاء على القدر وسيغلي الماء بشكل أسرع وسوف تستهلك طاقة أقل بنحو 4 مرات، أما من يمتلك خاصية الحمل الحراري في الفرن، فاغتنم الفرصة لطهي عدة أطباق في الوقت نفسه، حيث ستوفر من وقت الطهي وبالتالي الطاقة.
الجزيرة










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