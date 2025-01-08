جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من سمو أمير دولة قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لسموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.
وأعرب سمو أمير دولة قطر في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما تضمنته برقية جلالته من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية صادقة، سائلاً الله القدير أن يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم
والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
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