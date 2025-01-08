بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عطاف يحل بجمهورية الكونغو

بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، حلَّ الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، عشية اليوم ببرازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، في زيارة رسمية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تقاليد التواصل المنتظم بين قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس دونيس ساسو نغيسو، وما يحذوهما من حرص على ترسيخ أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وكذا تعزيز مساهمتهما في العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يضمن الاستجابة للتحديات المطروحة راهناً على الصعيد القاري.

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