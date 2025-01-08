بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عطاف يحل بجمهورية الكونغو

(MENAFN
- APO Group)
بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، حلَّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، عشية اليوم ببرازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، في زيارة رسمية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تقاليد التواصل المنتظم بين قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس دونيس ساسو نغيسو، وما يحذوهما من حرص على ترسيخ أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وكذا تعزيز مساهمتهما في العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يضمن الاستجابة للتحديات المطروحة راهناً على الصعيد القاري.
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of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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