إيران ترفض تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تشكيل طهران تهديدا للمنطقة وأوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 8 - 1 (كونا) -- أعربت إيران اليوم الأربعاء عن رفضها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الذي اعتبر فيها أن إيران تشكل "التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي" لفرنسا وأوروبا والمنطقة بأكملها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن تصريحات الرئيس الفرنسي "لا أساس لها من الصحة ومتناقضة" داعيا فرنسا إلى إعادة النظر في "توجهاتها غير البناءة تجاه السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا".
وأضاف بقائي أن "التهديد الفوري والحقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة ويقوم بتوسيع نطاق عدوانه العسكري والتوسعي إلى مختلف دول المنطقة".
كما أعرب بقائي عن رفضه تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن برنامج طهران النووي مؤكدا أن "الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تأتي في إطار القوانين الدولية وهي تخضع لرقابة صارمة ومستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال مؤتمر السفراء الفرنسيين في قصر (إليزيه) الاثنين الماضي إن إيران تشكل "التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والمنطقة وللأوروبيين وإن تسريع طهران برنامجها النووي يقرب الجميع من نقطة الانهيار". (النهاية)
م و / م ج ب
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