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إيران ترفض تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تشكيل طهران تهديدا للمنطقة وأوروبا

1/8/2025 4:45:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 8 - 1 (كونا) -- أعربت إيران اليوم الأربعاء عن رفضها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر فيها أن إيران تشكل "التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي" لفرنسا وأوروبا والمنطقة بأكملها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن تصريحات الرئيس الفرنسي "لا أساس لها من الصحة ومتناقضة" داعيا فرنسا إلى إعادة النظر في "توجهاتها غير البناءة تجاه السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا".
وأضاف بقائي أن "التهديد الفوري والحقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة ويقوم بتوسيع نطاق عدوانه العسكري والتوسعي إلى مختلف دول المنطقة".
كما أعرب بقائي عن رفضه تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن برنامج طهران النووي مؤكدا أن "الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تأتي في إطار القوانين الدولية وهي تخضع لرقابة صارمة ومستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال مؤتمر السفراء الفرنسيين في قصر (إليزيه) الاثنين الماضي إن إيران تشكل "التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والمنطقة وللأوروبيين وإن تسريع طهران برنامجها النووي يقرب الجميع من نقطة الانهيار". (النهاية)

م و / م ج ب




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