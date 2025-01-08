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دولة الكويت تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية الصين إثر الزلزال الذي ضرب منطقة التبت

1/8/2025 4:45:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية إثر الزلزال الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غربي البلاد وتسبب في مقتل وإصابة العديد من الأشخاص إلى جانب وقوع أضرار مادية كبيرة.
وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الأربعاء إن دولة الكويت تتقدم بخالص التعازي لجمهورية الصين الشعبية في هذا المصاب الأليم متمنية للمصابين الشفاء العاجل. (النهاية)

ن م ع / خ د ع




MENAFN08012025000071011013ID1109067214

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