دولة الكويت تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية الصين إثر الزلزال الذي ضرب منطقة التبت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية إثر الزلزال الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غربي البلاد وتسبب في مقتل وإصابة العديد من الأشخاص إلى جانب وقوع أضرار مادية كبيرة.
وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الأربعاء إن دولة الكويت تتقدم بخالص التعازي لجمهورية الصين الشعبية في هذا المصاب الأليم متمنية للمصابين الشفاء العاجل. (النهاية)
ن م ع / خ د ع
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