القاضي خوان ميرشان يرفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأجيل جلسة الحكم في قضية "أموال الصمت"

(MENAFN
) رفض القاضي خوان ميرشان يوم الاثنين الموافق 6يناير, طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب
بتأجيل جلسة الحكم في قضية "أموال الصمت"، والتي من المقرر أن تُعقد في 10 يناير, وفي حكمه، أوضح القاضي ميرشان: "تم رفض طلب المتهم بتأجيل هذه الإجراءات، بما في ذلك جلسة الحكم".
وفي وقت سابق من اليوم، قدم فريق الدفاع عن ترامب طلبًا لتأجيل الجلسة، التي كانت مقررة قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة في 20 يناير, استند الدفاع إلى مفهوم حصانة الرئيس والمتطلبات المتعلقة بالتنصيب, وتدور القضية حول "الدفع السري" الذي قام به ترامب لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، والتي بدأت محاكمتها في مارس 2023, وكان قد وُجهت له تهم جنائية من قبل مدعي عام مانهاتن لدفع أموال لدانييلز في 2016 لمنعها من الكشف عن تفاصيل علاقة مزعومة كانت قد تؤثر سلبًا على حملته الانتخابية.
كما تعد هذه القضية هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يُتهم فيها رئيس سابق بارتكاب جريمة, وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا بشأن حصانة الرئيس، مما منح فريق الدفاع عن ترامب فرصة لاستئناف الحكم من خلال الادعاء بأن حصانة الرئيس توفر له الحماية من الملاحقة القضائية في بعض الحالات, ومع ذلك، أشار القاضي ميرشان إلى أن ترامب لن يواجه السجن، موضحًا أن الحكم سيقتصر على "الإفراج غير المشروط"، مما يعني أنه لن يتم فرض أي عقوبات إضافية على الرئيس المنتخب.
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