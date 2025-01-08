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الذكرى ال57 لتأسيس المنظمة العربية للطاقة .. رافد مهم لتعزيز العمل العربي المشترك

1/8/2025 4:45:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري
الكويت - 8 - 1 (كونا) -- ساهمت المنظمة العربية للطاقة (أيه.إي.أو) - أوابك سابقا - على مدى 57 عاما في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة بين الدول العربية حتى أضحت رافدا مهما في دعم مسيرة العمل العربي المشترك ككل.
وأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في 9 يناير 1968 بموجب الاتفاقية التي أبرمت في مدينة بيروت بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا (المملكة الليبية آنذاك) بشأن إنشاء منظمة عربية إقليمية متخصصة ذات طابع دولي واختيرت الكويت لتكون مقر المنظمة.
وأخذت عضوية المنظمة في التوسع منذ عام 1970 لتضم كل من الامارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين والجزائر وانضم إليها في عام 1972 كل من سوريا والعراق ثم انضمت إليها مصر في عام 1973 وتونس عام 1982 بيد أن عضويتها علقت في عام 1986.
وبهذه المناسبة أكد الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الدول الأعضاء بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة منفردين ومجتمعين.
وأشار اللوغاني إلى سعي المنظمة إلى توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة للصناعة البترولية في الدول الأعضاء.
وذكر أن المنظمة تركز على التعاون بين الدول الاعضاء بقصد تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة وقد تم ذلك عن طريق تأسيس مجموعة من الشركات المنبثقة عن الدول الأعضاء في المنظمة مبينا أنه وعلى مدى العقود الماضية ساهمت الشركات العربية المنبثقة بصورة فاعلة في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية.
وأضاف أنه مع تطور صناعة الطاقة وتزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة واستحداث كثير من التشريعات البيئية الصارمة والاهتمام بقضايا البيئة وتغير المناخ أصدر مجلس وزراء المنظمة القرار رقم 9/109 في 12 ديسمبر 2022 بشأن مراجعة وتطوير نشاطات المنظمة وأهدافها وحتى تسميتها.
وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو مواكبة ما يحدث من تطورات على صعيد الصناعة وتكنولوجيا انتاج الطاقة والتشريعات البيئية ولتتمكن دول المنظمة من لعب دور أكبر وأكثر فاعلية وفق رسالة ورؤية عصرية أكثر شمولا وقدرة على مواجهة تحديات هذا العصر.
وأضاف أنه وبعد عامين من العمل الدؤوب تم خلال الاجتماع الوزاري رقم 113 لمنظمة (أوابك) الذي عقد في 15 ديسمبر 2024 بالكويت قامت الدول الأعضاء في المنظمة بالتوقيع على قرار "تاريخي غير مسبوق" يتعلق بإعادة هيكلتها وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة (أيه.إي.أو).
وأكد اللوغاني أن هذا القرار يعطي الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطاتها وأعمالها بعد إقرار المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال ونشاط المنظمة التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة علما بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها من الجهات التشريعية بحسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.
وأوضح أن قرار إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير اسمها تم بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن تنفيذ القرار تطلب إجراء دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي شهدها قطاع الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية خاصة خلال السنوات القريبة الماضية حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به.
وأفاد بأن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكد أن الأمانة العامة للمنظمة ستعمل جاهدة وستبذل قصارى الجهد لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل مثمنة الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء ممثلة في وزراء الطاقة والنفط وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
وقال اللوغاني إن "الكويت كما كانت حاضنة للمنظمة منذ إنشائها فهي اليوم تضيف إنجازا جديدا لها في مسيرة العمل العربي المشترك حيث تم على أرض الكويت المضيافة صدور الإعلان التاريخي والخطوة غير المسبوقة في تاريخ المنظمة ألا وهي تطوير أعمال ونشاط المنظمة لتصبح منظمة طاقة عربية وأعتقد أن هذا يوم تاريخي يجب أن يظل راسخا في ذاكرة الجميع".(النهاية)

خ م / ه ث




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