معلمون يطالبون بمساواة (تاريخ الأردن) بمواد الثقافات

MENAFN - Khaberni) خبرني - طالبت لجنة معلمي «تاريخ الأردن» وزارة والتعليم إعادة النظر بأوزان مادة تاريخ الأردن ومساواتها بيقية المواد الثقافات المشتركة.

وقدم المعلمون في بيان لهم مقترحا لتساوي اوزان المواد الأربع في الصف الحادي عشر بواقع (%7.5) أو العودة إلى التقسيم القديم بواقع (40%) للمواد الأربع بحيث يكون وزن كل مادة (10)، مما سيخلق الارتياح لدى طلبتنا والاهتمام بجميع المواد بشكل متساو، بحسب الرأي.

وامد المعلمون

إن إيمان الميدان التربوي المطلق بضرورة وحتمية التطوير والتحديث في العملية التعليمية بجميع أركانها من بيئة فعالة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة ومن تأهيل للكوادر التعليمية ورفع كفاياتهم بالإضافة إلى تطوير المناهج المدرسية على مختلف مستوياتها، مناهج عصرية حديثة تفتح أفاقا للطالب للتفكير الإبداعي و الناقد تجعل منه قادرا على تحمل المسؤولية واتخاذا القرار لإعداده بالشكل السليم للدخول في معتركات الحياة.

واشاروا الى الخطوات التي أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم وفي سعيها لتطوير اختبارات الثانوية العامة » التوجيهي» بتقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين (نظام) السنتين من خلال الآلية التالية:ان يتقدم الطالب في السنة الأولى الصف الحادي عشر لاختبار وزاري في أربع مواد دراسية تعرف باسم » الثقافات المشتركة » وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن والتربية الإسلامية، على ان يتوزع من بعدها الطلبة في العام الذي يليه (الصف الثاني عشر على 6 مسارات وحقول متنوعة حسب ميوله ورغبته الجامعية.

وقالوا في البيان، تفاجئ الميدان التربوي كما الطلاب بما أصدرته الوزارة من اوزان مواد الثقافات المشتركة–والتي خصص لها (30%) في معدل الطالب النهائي–على النحو الآتي:

مادة اللغة العربية 10 % وتخصيص مانسبته 10 % لمادة اللغة الإنجليزية و 6% لمادة التربية الإسلامية، و4% لمادة تاريخ الأردن

مؤكدين إن تخصيص وزن (4) فقط لمادة تاريخ الأردن أثار استياء واسعا بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، نظرا لتدني وزن المادة مقارنة بالمحتوى الذي يقدمه كتاب تاريخ الأردن، الذي يضم (320) صفحة و (38) درسا علما بأن محتوى كثير الدروس في مادة تاريخ الأردن يفوق محتوى بعض الدروس في المباحث الأخرى.

مبدين تساؤلا حول كيف سينظر الطالب إلى تاريخ الأردن عندما تقرر لجنة ما في وزارة التربية أنه لا يستحق أكثر من (4) علامات، وكيف سيتعامل الطالب مع هذا المنهاج ومع معلمه اذا كان وزن مادة سيادية والتي تمثل أحد المقومات الأساسية لهوية الأمة فلا يمكن لأي أمة أن تشعر بوجودها إلا عن طريق تاريخها، فهي التي تعمق مفهوم الولاء والانتماء وتربط الحاضر بالماضي في محيط يعج بالفوضى والاضطراب، كما أن مادة تاريخ الأردن تشكل القاعدة الأساس لمعظم مواد الثقافات في الجامعات، وتسهم في تشكيل شخصية الطالب القيادية وتعميق هويته. حيث جاءت نسبة توزيع أوزان المواد غير عادلة بين المواد الأربع، مما سيولد لدى الطلبة مفهوماً جديداً حول أهمية المواد والاهتمام ببعض المواد على حساب المواد الأخرى، مما سيربك سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

موضحين المبررات التي قدمها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مؤخرا لوسائل الإعلام بأن علامة تاريخ الأردن في الصف الحادي عشر (100) علامة كما غيرها من المواد، ولكن علامتها في امتحان القبول الجامعي (4) من (30) وذلك لأن عدد حصص المادة (3) حصص أسبوعيا)، فلن تغير من قناعة طالب الثانوية العامة، فسيظل ينظر لها بأن وزنها النهائي هو 4 علامات من معدله النهائي ولن ينظر إلى علامة الامتحان مادام أن وزنها من المجموع العام النهائي هذه العلامات الأربع.