سورية.. الشاحنات بانتظار حل مشكلة الترانزيت

MENAFN - Khaberni) خبرني - وكأن الحياة دبت به من جديد، هذا هو حال معبر جابر الحدودي المؤدي إلى الأراضي السورية بعد سنوات عجاف في ظل نظام الأسد.

حركة بشرية وتجارية متواصلة تشهدها الحدود مع بدء عودة السوريين إلى وطنهم، وقوافل شاحنات تكاد لا تتوقف بالاتجاهين، ما يصفه معنيون بانفراجة في قطاع الشاحنات الذي عانى لسنوات، لكنه ما يزال ينتظر حلا لمشكلة رسوم الترانزيت التي تفوق المتفق عليه في العام 1999، حيث ارتفعت هذه الرسوم زهاء 7 أضعاف بعد إعادة فتح المعبر في العام 2018.

وطالب معنيون بقطاع الشاحنات الحكومة بالتنسيق مع الجانب السوري للعودة إلى العمل بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي النقل الأردنية والسورية عام 1999 ومذكرة التفاهم والتي حددت رسوم العبور (الترانزيت) بـ150 دولارا على كل شاحنة من الجانب السوري وبمبلغ 109 دنانير من الجانب الأردني، مشيرين إلى أنها وعند إعادة العمل بالمعبر عام 2018 وصلت هذه الرسوم إلى 1000 دولار على كل شاحنة، بحسب الغد.

3959 شاحنة عبرت المعبر بالاتجاهين منذ بداية كانون الأول الماضي وحتى أول من أمس، منها 2606 شاحنات متجهة من الأردن إلى سورية، بحسب إحصائيات مركز جمرك جابر.

وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قال خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، إن الحكومة اتخذت إجراءات فورية بمجرد تغير الأوضاع في سورية كرسالة لتعاون البلدين، واستأنف الأردن عمليات الشحن إلى سورية بنظام "باك تو باك"، لكنه سبب أزمة، وتحولنا إلى دخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سورية.

ووصف رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة التجارة البينية بين الأردن وسورية بالجيدة جدا، مشيدا بالتسهيلات الكبيرة في الحدود الأردنية من قبل الأجهزة الأمنية والجمارك.

وأشار أبو عاقولة إلى أن أهم المعيقات هي الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية على المرور (الترانزيت) فيما أنه لا رسوم على شاحنات البضائع المصدرة من قبل الأردن لسورية والعكس، مؤكدا أن رسم المرور مرتفع جدا.

وبين أن الاتفاقية بين وزارتي النقل الأردنية والسورية والموقعة عام 1999 ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 تحدد رسوم العبور على الشاحنات للمرور من الجانب السوري 150 دولارا ومن الجانب الأردني 109 دنانير بينما ندفع منذ عام 2018 نحو ألف دولار على كل شاحنة.

وطالب أبو عاقولة بإعادة النظر بالرسوم الحالية للعبور والعودة لتطبيق الاتفاقية ومذكرة التفاهم لتقليل الكلف وتشجيع انسيابية البضائع ومرورها عبر البلدين.

كما طالب بتسهيل دخول وتنقل التجار والناقلين والمخلصين الأردنيين والسوريين، قائلا: "إننا نحمل من ميناء العقبة أو من الخليج إلى التجار في سورية، وتكلف الحاوية 3 آلاف دولار لتوصيلها إلى التجار في سورية ما يضطرنا إلى التوجه إلى لبنان ومن ثم إلى سورية حتى نتمكن من الدخول لمحاسبة التجار عن الكلف"، مؤكدا حاجة الشركات الخدمية للتخليص والنقل لآلية لتسهيل الدخول من وإلى سورية، فهناك صعوبة خصوصا للتجار السوريين".

وأشار إلى أن التسهيلات التي تمت خلال الفترة الماضية اقتصرت حسب تعليمات وزارة الداخلية على المستثمرين برأس مال أكثر من 50 ألف دينار، بينما شركة التخليص ليست مستثمرة، ورأسمالها حسب ترخيص الجمارك 20 ألف دينار فقط.

وأكد أبو عاقولة أن مركز جمرك جابر والمنطقة الحرة يشهدان نشاطا كبيرا وازدهارا في العمل، معربا عن تفاؤله بأن يكون الأردن من خلال ميناء العقبة وجمرك العمري بوابة للتصدير والاستيراد والترانزيت عبر سورية كما كانت قبل عام 2011.

من جانبه، قال نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية نايل الذيابات إن الشحن البضائع عبر مركز جمرك جابر شهد حركة قوية ونشطة خلال الفترة الماضية وخصوصا تصدير الإسمنت وبعض أنواع الخضار وكذلك حركة نشطة للترانزيت من ميناء العقبة ومركز حدود العمري إلى سورية ولبنان وبمعدل 200 شاحنة يوميا بين دخول وخروج من خلال معبر جابر.

من جهته، قال المستثمر في قطاع الشحن والتخليص تيسير الخضري إن الحركة نشطة جدا مع وجود ازدحام خصوصا فيما يتعلق بباك تو باك بسبب العدد الكبير للشاحنات في مركز حدود جابر.

ودعا الخضري إلى إعادة النظر برسوم العبور ومنح حرية أكبر لدخول التجار والمستثمرين ومنحهم حوافز.

وأشار إلى الحركة النشطة للترانزيت عبر ميناء العقبة، "إذ يفضل التجار السوريون العقبة على ميناءي طرطوس واللاذقية لأسباب أمنية على الرغم من الكلفة الأعلى ما انعكس إيجابا على الشاحنات الأردنية".