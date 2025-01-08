أردوغان يستقبل الصفدي ويناقش العلاقات والأوضاع الإقليمية

MENAFN - Khaberni) خبرني -استقبلالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬⁩، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.





ونقل الصفدي إلى الرئيس التركي رسالة من

الملك عبدالله الثاني حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في سورية وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك تحيات جلالة الملك إلى الرئيس التركي.







بدوره، بعث الرئيس التركي تحياته للملك عبدالله وأكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين إزاء الأوضاع الإقليمية.