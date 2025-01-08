أردوغان يستقبل الصفدي ويناقش العلاقات والأوضاع الإقليمية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
استقبل
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
ونقل الصفدي إلى الرئيس التركي رسالة من
الملك عبدالله الثاني حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في سورية وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك نقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس التركي.
بدوره، بعث الرئيس التركي تحياته للملك عبدالله وأكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين إزاء الأوضاع الإقليمية.
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