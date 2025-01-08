الأردن..منشور غير صحيح حول الفايروس الصيني

MENAFN - Khaberni) خبرني – عبدالله مرقة

تداول مواطنون منشورا يتعلق بتسجيل أول إصابة في الأردن بالفايروس الصيني، سرعان ما تبين عدم صحة هذا المنشور، وفق ما علم موقع خبرني.

وتحرى موقع خبرني من صحة المنشور، الذي يظهر عليه شعار وزارة الصحة الأردنية، ليتبين عدم صحته، وعدم نشره من قبل وزارة الصحة الأردنية.

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