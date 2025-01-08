الفراية ببيت لحم لحضور قداس عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي

MENAFN - Khaberni) خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يحضر الداخلية مازن الفراية، مساء اليوم الاثنين، قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية حسب التقويم الشرقي بكنيسة المهد في بيت لحم.

وقبل القداس، التقى الفراية في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ممثلا عن الرئيس محمود عباس. ونقل الفراية تحيات جلالة الملك إلى الرئيس عباس، فيما خوري تحيات الرئيس الفلسطيني لجلالة الملك، ولحكومة الأردن وشعبه.

وتم التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ووزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، والسفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور.