ضبط 257 حالة عمل أطفال في الاردن العام الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - فيما تعاملت وزارة العمل مع 257 عمل أطفال خلال الأحد عشر شهرا الماضية، رجّح خبراء أن يتجاوز عدد الأطفال العاملين 100 ألف طفل، خصوصا معتزايد معدلات الفقر والبطالة.

بدوره، أوضح قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل أنه تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مع 257 حالة عمالة أطفال منهم 12 أنثى.

ووفق الجنسية، بلغ عدد الحالات 148 طفلا أردنيا، و101 طفل سوري، واثنين مصريين، والبقية من جنسيات أخرى.

في حين بلغ عدد الزيارات التفتيشية لعمالة الأطفال التي أجرتها الوزارة في الفترة نفسها 3640 زيارة، منها حملات، وزيارات دورية، وبناء على شكوى أو بلاغ.

كما بلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها لأصحاب العمل 166 إنذارا، في حين بلغ عدد المخافات 156 مخالفة.

وورد للوزارة 44 بلاغا حول عمالة الأطفال، وبلغ عدد حالات الأطفال العاملين والمحولين بناء على بروتوكول عدم التهاون مع قسم عمل أفضل، 4 حالات.

يشار إلى أن آخر نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن للعام 2016 أظهرت أن 1.89 % من الأطفال للفئة العمرية (5 – 17) عاما يعملون، بينما بلغت نسبة الأطفال الذكور 3.24 %، والإناث 0.45 % فقط، لتماثل النسبة العامة للأطفال العاملين نتائج الدراسة التي أجريت العام 2007.

وفي هذا الصدد، تؤكد رئيسة قسم الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، أن الوزارة حولت الحملات التفتيشية للمساء بعد أن لاحظت تلاعب بعد أصحاب العمل باستخدام الأطفال للعمل في هذا الوقت بدلا من الصباح التي تعد فترة عمل المفتشين.

وبينت أن عمل الأطفال المسائي يتركز في المقاهي التي تكون على الطرقات.

وأوضحت درويش أن الوزارة تشرت على موقعها عن الحملة المسائية فيديو توعويا.

وأكدت أن الوزارة ما تزال تشرف حاليًا على مشروعين للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع مؤسسة "إنقاذ الطفل" وجمعية "تمكين للمساعدة القانونية".

وبينت أن المشروعين يعتمدان على آلية "إدارة الحالة" للأطفال العاملين، مع إجراء مسح جزئي لعمالة الأطفال في بعض مناطق المملكة.

وحول خطط الوزارة للعام الحالي للحد من عمل الأطفال، أكدت أنه سيتم التركيز على زيارات المنشآت، متوقعة أن يكون العدد مساويا لزيارات العام الماضي.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال (2022-2030)، حيث أجرت ثلاث حملات تفتيشية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيارات موجهة كل ثلاثة أشهر.

من جانبه، أكد رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، أن ضعف المسوحات الدورية يشكل تحديًا رئيسيا لمكافحة عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن آخر مسح رسمي عام 2016 أظهر وجود 76 ألف طفل عامل، بينهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة، يُتوقع أن يتجاوز العدد 100 ألف طفل.

وبيّن أبو نجمة أن القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والبناء تشغل النسبة الأكبر من عمالة الأطفال، حيث يعمل

32 % في الزراعة، و28 % في التجارة وإصلاح المركبات.

وأوضح أن العديد من الأطفال يواجهون ظروف عمل قاسية، إذ يعمل 45 % منهم ساعات تتجاوز الحد القانوني، بينما يتعرض 48 % لمواد خطرة، ويعاني 19 % من سوء المعاملة.

وأوصى أبو نجمة بضرورة تعزيز الرقابة على القطاعات المختلفة وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الأسر الفقيرة، وتحسين الوصول إلى التعليم، وضمان حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، خاصة في القطاعات الخطرة مثل الزراعة والبناء.