سوق العارضة: استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى سورية

سوق العارضة: استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى سورية
التاريخ
1/8/2025 2:28:25 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- أعلنت إدارة سوق العارضة للخضار والفواكه عن استئناف التصدير إلى سورية بعد غياب 13 عاما.
وأضافت أنه سيبدأ تحميل أول براد يوم الجمعة المقبل (10/1/2025)، بجهود جمعية الاتحاد للمصدرين برئاسة سليمان الحياري.
وتمنت جمعية الاتحاد أن تكون هذه الخطوة بداية موسم جيد لمزارعي وادي الأردن.
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