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سوق العارضة: استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى سورية

1/8/2025 2:28:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أعلنت إدارة سوق العارضة للخضار والفواكه عن استئناف التصدير إلى سورية بعد غياب 13 عاما.

وأضافت أنه سيبدأ تحميل أول براد يوم الجمعة المقبل (10/1/2025)، بجهود جمعية الاتحاد للمصدرين برئاسة سليمان الحياري.

وتمنت جمعية الاتحاد أن تكون هذه الخطوة بداية موسم جيد لمزارعي وادي الأردن.

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