%29 انخفاض براءات الاختراع في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني– سجلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين العام الماضي 111 براءة اختراع أجنبية ومحلية، حيث تم الانتهاء من مراحل تسجيلها كافة، مقابل 157 براءة اختراع استكمل تسجيلها خلال العام 2023.

و أوضحت الوزارة أن الفارق في تسجيل براءات الاختراع خلال العام 2024 وبما نسبته 29 % يعود الى أن بعض الطلبات المقدمة تحتاج إلى وقت أطول لاستكمال تسجيلها ولا يعد مؤشرا على انخفاض عمليات التسجيل/ بحسب الغد.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات اللازمة لتسجيل براءات الاختراع تراعي تسهيل وتسريع الإجراءات وتحفيز المخترعين على تسجيلها رسميا حماية لحقوقهم، وكونها مدخلا أساسيا لتطوير الوضع الاقتصادي وتعزيز الريادة والإبداع.

واستنادا إلى الإحصائيات، توزعت براءات الاختراع المسجلة العام الماضي بواقع 103 براءات اختراع أجنبية و8 براءات اختراع محلية، فيما تركزت في المجالين الهندسي والصيدلاني.

وأشارت الوزارة إلى أن أسبابا أخرى تتعلق بمدد التحقق والتحري عن طلبات براءات الاختراع التي تصل من 3 إلى 5 سنوات للهندسي و7 سنوات للصيدلاني، التي تعتبر ضمن المعدلات الزمنية على المستوى الدولي في التعامل مع هذه الطلبات.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات تسجيل براءات اختراع يعد أمرا اختياريا يتعلق بصاحب الاختراع ورغبته في حمايتها، كما أكدت حرصها على منح الأولوية في تسجيل براءات الاختراع المحلية وتقديم الإرشادات في خطوات تسجيلها.

يشار إلى أن رسم طلب تسجيل براءة الاختراع يبلغ 50 دينارا ومنح براءة الاختراع يبلغ 50 دينارا، فيما يصل الرسم السنوي للمحافظة على تسجيل البراءة 50 دينارا، كما تصل المدد الزمنية لحمايتها إلى 20 عاما.

وانضمت

المملكة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية العام 2017، التي تضم في عضويتها نحو 153 دولة، ما يشكل فرصة حقيقية للترويج وجذب الاستثمارات في مجال براءات الاختراع.

وتعرف براءة الاختراع: أنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة، مقابل أن يسمح صاحب البراءة للعامة بالاطلاع على الاختراع بشكل عام، فإن الحق الذي يمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك الاختراع من دون الحصول على موافقة صاحب براءة الاختراع.

وتعتبر هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجالات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري: "إن التراجع في أعداد براءات الاختراع المسجلة يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها طول الإجراءات وكلف تسجيلها، إضافة إلى غياب التمويل لتحويل هذه البراءات إلى سلع وخدمات".

وأشار الحموري إلى أن هناك أسبابا أخرى، تتعلق بضعف الربط بين مخرجات البحث العلمي لدى الجامعات وحاجيات السوق، مبينا أن الأردن يمتلك عقولا مبتكرة يجب الاهتمام بها لتحويلها إلى سلع وخدمات كون البراءات بمثابة ثروة وطنية تسهم في حل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتسهل حياة الناس.

وشدد الحموري على ضرورة تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل لتحويل هذه البراءات، إضافة إلى التشبيك ما بين القطاع الخاص والجامعات فيما يتعلق بمخرجات البحث العلمي.

وأنشأت وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأناطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون العلامات التجارية، قانون براءات الاختراع، قانون الرسوم والنماذج الصناعية، قانون تصاميم الدوائر المتكاملة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وتعتبر هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجالات، العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات



التجارية.