الطيران المدني: فريق فني أردني سيبقى بدمشق لتقييم مرافق المطار

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن الفريق الفني الأردني الذي زار مطار دمشق الدولي بطائرة الملكية الأردنية، تكون من هيئة الطيران المدني والملكية الأردنية وعدد من المختصين.

وبين مستو في تصريحات متلفزة لفضائية "المملكة" أن هذه الزيارة جاءت لتقييم مرافق المطار فنيا، من جميع النواحي، الأجهزة الملاحية وأجهزة أرض المطار، والمدرجات، وأبراج المراقبة وأجهزة الاتصالات، والتعامل مع المسافرين، وذلك جاء لقياس مستوى الامتثال للمتطلبات الدولية بما بتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني.

وذكر أن طائرة الملكية الأردنية عادت، إلا أن الفريق المتكون من 18 شخصا، سيبقى هناك لقرابة 3 أيام حتى ينتهي من إعداد تقرير فني مفصل يتم على أثره تقييم الوضع ووضع خطط مستقبلية.

ولفت إلى أن مطار دمشق قد مر عليه سنوات طويلة دون تحديث وبأجهزة قد تكون تعطلت، وخلال لقائنا بالمسؤولين بالطيران المدني السوري نقلنا لهم التوجيهات الحكومية بالمملكة لإعطاء كل مساعدة وكل دعم للطيران المدني السوري.

وبحكم القرب الجغرافي من سوريا، وحداثة أجهزتنا، فإن أجهزة رادار الطيران المدني الأردني تستطيع تغطية ممرات الطيران في النصف الجنوبي من سوريا، وهذا يساعد سلطات الطيران السورية على رؤية مجالها الجوي كما يجب، بمساعدة هيئة الطيران المدني الأردني.

" .. كل هذا عرضنا توفيره كدعم فني وبناء القدرات للطيران المدني السوري، وبالقرب الجغرافي فإن الرحلة الجوية بين عمان ودمشق، هي أقصر من الرحلة ما بينن دمشق وحلب" بحسب مستو.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، سامر المجالي، الثلاثاء، إن الرحلة الاستكشافية لتقييم الوضع في مطار دمشق جاءت تمهيدا لاستئناف التشغيل التجاري للملكية الأردنية لمطار دمشق الدولي.

ورجح المجالي أن يبدأ التشغيل بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق في القريب العاجل، ثم يزيد عدد الرحلات حسب الحركة المتوقعة، موضحا أن التشغيل التجريبي للملكية الأردنية عادة يبدأ بـ 3-4 رحلات أسبوعيا.

وغادرت الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية متوجهة إلى دمشق في رحلة تجريبية بعد عودة حركة الطيران، وحطت في مطار دمشق الدولي.

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن الرحلة التجريبية تأتي قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية.‎