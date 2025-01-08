إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبي

MENAFN - Khaberni) خبرني – أدخلت الخدمات الطبية الملكية، تقنية جديدة لأول مرة إلى مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، وهي“الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية”، بالتعاون مع شركة بوسطن ساينتيفيك؛ وفق أحدث الإرشادات والمعايير العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة الخدمات الطبية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والحديثة للمرضى.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات:“إننا نسعى دائماً ضمن سياسة الخدمات الطبية الملكية إلى إدخال التقنيات العلاجية القلبية الدقيقة كافة لمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب لتواكب آخر المستجدات العلمية، والتي تسهم في تسريع وتيرة العمل وتقديم خدمة طبية مميزة وذات جودة عالية للمرضى”.

وبين رئيس اختصاص كهرباء القلب العميد الطبيب عيسى غنما، أنه تم إجراء عدة عمليات باستخدام هذه التقنية، كونها تعتبر مصدراً آخر للكي بالأمواج عالية الفولتية وآمنة لكل المناطق التي تجاور الأوردة الرئوية المنوي كويها.

وأضاف أن طريقة الكي السابقة هي الكي بالحرارة أو بالتبريد ولها بعض المضاعفات كتخثر الوريد الرئوي، وشلل العصب الحائر، والناسور بين المريء والقلب (البطين الأيسر)، مؤكداً أن استخدام تقنية الكي بالأمواج عالية الفولتية آمن ولا يؤثر على الأنسجة المجاورة للقلب، ويسهم بتقليل الوقت للعملية مقارنة بالطرق الأخرى.