بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال

MENAFN - Khaberni) خبرني - بحث مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي أحمد خليل، مع رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبة، إمكانية إقامة خط سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال الأثري.

وقال المهندس خليل خلال زيارته بلدية أم الجمال اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من المعنيين، إنه تم الإيعاز إلى الفنيين من أجل البدء بإجراء الدراسة لهذا المشروع الواعد، مع التأكيد على الرحلات الدورية لموقع أم الجمال الأثري عبر الخط الحديدي الحجازي الأردني.

وكانت بلدية أم الجمال ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي اتفقتا سابقا على تسيير رحلات سياحية داخلية من محافظات الوسط والجنوب لمحطة المفرق لاطلاع السياح على موقع أم الجمال الأثري، بما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم المنتج السياحي لمؤسسات المجتمع المحلي في المنطقة.