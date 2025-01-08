منتدى الاستراتيجيات: 53.2% نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن

MENAFN - Khaberni) ** منتدى الاستراتيجيات: التحول إلى العمل الرسمي خطوة ضرورية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية

** منتدى الاستراتيجيات يدعو الى زيادة معدلات إتمام الثانوي والتعليم العالي للحد من العمالة غير الرسمية

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منتدى الاستراتيجيات: 61% من إجمالي العمالة غير الرسمية في الأردن هم دون التعليم الثانوي



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خبرني

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أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير "المعرفة قوة" بعنوان "التعليم ودوره في الحد من العمالة غير الرسمية في الأردن"، قدم فيه بعض الإحصاءات والأرقام حول العمالة غير الرسمية في الأردن مقارنة ببعض الدول الأخرى، إضافة إلى العلاقة ما بين مستوى التعليم ونسب العمالة غير الرسمية، وأبرز الاستنتاجات للحد من العمل غير المنظم في الأردن.

وأوضح المنتدى في تقريره أن منظمة العمل الدولية قد عرفت "العمل غير الرسمي/ غير المنظم"، بأنه "ترتيبات العمل التي لا تخضع إلى تشريعات العمل الوطنية بموجب القانون، أو ضريبة الدخل، أو تتمتع بالحماية الاجتماعية، أو ضمانات التوظيف الأخرى".

كما بين أيضاً الى أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 في الأردن أشارت إلى أن العمالة غير المنظمة هي "العمالة غير المنتسبة إلى الضمان الاجتماعي".

وأشار المنتدى في ورقته الى أن العمالة غير الرسمية تمثل تحديًا كبيرًا؛ فهي ترتبط بارتفاع معدلات الفقر، والافتقار إلى العمل اللائق، وضعف الحماية الاجتماعية، وانخفاض الإنتاجية. ولهذا، فإن التحول إلى العمل الرسمي (المنظم) هو خطوة ضرورية لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

كما أوضح التقرير أن رؤية التحديث الاقتصادي قد بينت أن تحقيق الهدف الاستراتيجي "توفير فرص عمل" سيتم من خلال خمس غايات، وهي خفض معدل البطالة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتنظيم العمالة غير المنظمة، ومضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف المتاحة في القطاع الخاص.

وحول نسب العمالة غير الرسمية عالمياً، أشار التقرير إلى أن نسبة العمالة غير الرسمية على "المستوى العالمي" تُعَدّ مرتفعة، كما أن التقدم خلال السنوات العشر الماضية في مجال "التحول نحو طابع العمل الرسمي/ المنظم" – وفق متطلبات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030 - يُعَدّ ضعيفاً جداً؛ إذ شهدت نسبة العمالة غير الرسمية انخفاضًا طفيفًا من 58.4% (من إجمالي العمالة) في عام 2015، إلى 57.8% فقط في عام 2024 (بحسب إحصاءات منظمة العمل الدولية).

كما أشار المنتدى في تقريره الى أن نسب العمالة غير الرسمية بين الإناث والذكور عالميًّا قد انخفضت بشكل طفيف. إذ انخفضت النسبة بين الإناث من 55.6% (من إجمالي العمالة من الإناث) في عام 2015، إلى 55.2% في عام 2024. بينما انخفضت النسبة بين الذكور من 60.2%، إلى 59.6% خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى الأردن، بين المنتدى ارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية من 44.7% (من إجمالي العمالة) في عام 2017، إلى 53.2% في عام 2022. كما أن العمالة غير الرسمية للإناث في الأردن قد تراجعت بشكل طفيف من 35.6% في عام 2017، إلى 33.3% في عام 2022. بينما ارتفعت النسبة بين الذكور بشكل كبير، وبنحو 10 نقاط مئوية، لتصل الى 56.7% عام 2022.

ومن حيث أعداد العاملين في القطاع غير الرسمي، أوضح التقرير أن عدد الإناث العاملات بشكل غير رسمي (غير منظم) في الأردن قد بلغ حوالي 123.6 ألفًا عام 2022، بينما وصل عدد الذكور من العمالة غير الرسمية إلى حوالي 1,194.8 ألفًا خلال نفس العام.

وعند إجراء المقارنة عالميا، أشار المنتدى الى أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن (53.2%) منخفضة مقارنة ببعض الدول العربية مثل مصر والعراق (67% و68% على التوالي)، ولكنها مرتفعة جدًّا بالمقارنة مع دول أخرى كالنمسا وألمانيا (1.4% و2.5% على التوالي)، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية.

وعلى صعيد العمالة غير الرسمية بحسب المستوى التعليمي في الأردن، أوضح المنتدى أن ما نسبته 61.3% من إجمالي العمالة غير الرسمية هم دون التعليم الثانوي. فيما يلاحظ أن 78% من إجمالي العمالة غير الرسمية للإناث هنّ دون التعليم الثانوي. كما بلغت هذه النسبة للذكور 59.5%.

وفي سياق متصل، بين المنتدى الى أن نسبة إتمام التعليم الثانوي في الأردن، قد ارتفعت من 47.4% في عام 1990، إلى 60.1% في عام 2022، مشيراً إلى أنه أعلى من المعدل في دول كالجزائر (46.2%) ونيجيريا (53.7%) وكينيا (58.9%) على سبيل المثال، وأقل بكثير مما هو عليه في سويسرا (92.3%)، والمملكة المتحدة (90%)، وفنلندا (89.2%)، ومصر (76.1%).

وفي ذات السياق، لفت المنتدى الى أن معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي (إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم العالي، بغض النظر عن العمر، إلى عدد السكان في الفئة العمرية المرتبطة بالتعليم العالي الرسمي، بما يشمل الجامعات الحكومية والخاصة، والكليات، ومعاهد التدريب الفني، والمدارس المهنية) يُعد منخفضًا نسبيًّا في الأردن (33.1%) – بمعنى آخر، يساوي معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي (بغض النظر عن العمر) في الأردن 33.1% فقط نسبة إلى إجمالي السكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية المتوقع التحاقها بالتعليم العالي. وهو ما يعد منخفضاً مقارنة بالعديد من الدول العربية كالبحرين (72%) والإمارات (61.3%) ولبنان (60.2%)، كما يعتبر منخفضاً جدًّا بالمقارنة مع بعض الاقتصادات المتقدمة، كسنغافورة (93.1%) والولايات المتحدة (87.6%).

وخلصت ورقة منتدى الاستراتيجيات الأردني الى أن نسب العمل غير الرسمي ترتفع بشكل عام بانخفاض مستويات التعليم. ولمواجهة هذا التحدي، تقوم الحكومات بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بـ(النظام الضريبي، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وقانون العمل، والحماية الاجتماعية، وإجراءات تسجيل الشركات، وحتى تعزيز الشمول المالي). بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في التعليم الجيد، والعادل، والمتاح للجميع على مختلف المستويات، ومنع التسرب من المدارس، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم العالي.

وأضاف المنتدى، لا بد من التركيز على جودة التعليم لبناء رأس مال بشري متمكن؛ فهو الركيزة الأساسية للحد من الطابع غير الرسمي في سوق العمل، إذ يلاحظ أن العمال في القطاع غير الرسمي يتسمون عادةً بمهارات أقل، ورواتب أدنى مقارنة بالعمال في القطاع الرسمي. وفي حال تطوير قدرات ومهارات وثقة الفئات الأكثر ضعفًا (العمالة غير الرسمية)، سيكون من السهل إدماجهم في سوق العمل الرسمي، مما يساهم في زيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام.

وشدد المنتدى في هذا السياق الى أهمية زيادة معدلات إتمام التعليم الثانوي ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي للأردنيين، إلى جانب تطوير مهاراتهم بما يتوافق مع العصر الرقمي الحالي، من خلال تعزيز قدراتهم على التفكير النقدي، والإبداع، والعمل التعاوني، وحل المشكلات. مشيراً إلى أن هذه الجهود تمثل مسارًا فعّالاً للحد من العمالة غير الرسمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الاردن.