650 شاحنة عبرت من الأردن إلى سورية خلال أسبوعين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية – السورية عرفان الخصاونة، إن عدد الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع التي دخلت إلى الأراضي السورية عبر البوابة الأردنية ضمن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بلغ 650 شاحنة خلال أسبوعين.
وبين الخصاونة، في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو هلا، الثلاثاء، أن العام الماضي شهد حركة تجارية نشطة حيث تم إدخال 215,000 طن من البضائع عبر البوابة الأردنية بقيمة 500 مليون دولار، و150,000 طن عام 2023 بقيمة 440 مليون دولار، بزيادة بلغت 40%.
وأوضح الخصاونة أن منطقة الحرة الأردنية السورية أنشئت عام 1976 وبدأ العمل بها عام 2000، ضمن اتفاقية التبادل التجاري بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية على مساحة 6500 دونم مقتطعة من البلدين، ومحاطة بسياج على محيط هذه
المساحة، وتدخل عمليات شحن البضائع من وإلى المنطقة الحرة عبر كل بوابة حيث يدخل من البوابة الأردنية البضائع التي تأتي إما من الأسواق الأردنية أو من الخليج أو من ميناء العقبة، وتكون مقصدها إما سوريا أو لبنان أو الموانئ السورية، والعكس أيضا فهناك بضائع تأتينا من روسيا وأوكرانيا عبر الموانئ السورية تدخل إلى المنطقة الحرة وتدخل إلى الأردن.
وشدد الخصاونة على أن المنطقة من شأنها المساهمة في دفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني، مؤكدا جاهزية المنطقة للتعاون مع أي شخص داخل الأردن أو خارجه لديه الرغبة الحقيقية في الاستثمار.
MENAFN08012025000151011027ID1109066777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.