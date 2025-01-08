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650 شاحنة عبرت من الأردن إلى سورية خلال أسبوعين

1/8/2025 2:28:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية – السورية عرفان الخصاونة، إن عدد الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع التي دخلت إلى الأراضي السورية عبر البوابة الأردنية ضمن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بلغ 650 شاحنة خلال أسبوعين.

وبين الخصاونة، في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو هلا، الثلاثاء، أن العام الماضي شهد حركة تجارية نشطة حيث تم إدخال 215,000 طن من البضائع عبر البوابة الأردنية بقيمة 500 مليون دولار، و150,000 طن عام 2023 بقيمة 440 مليون دولار، بزيادة بلغت 40%.

وأوضح الخصاونة أن منطقة الحرة الأردنية السورية أنشئت عام 1976 وبدأ العمل بها عام 2000، ضمن اتفاقية التبادل التجاري بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية على مساحة 6500 دونم مقتطعة من البلدين، ومحاطة بسياج على محيط هذه

المساحة، وتدخل عمليات شحن البضائع من وإلى المنطقة الحرة عبر كل بوابة حيث يدخل من البوابة الأردنية البضائع التي تأتي إما من الأسواق الأردنية أو من الخليج أو من ميناء العقبة، وتكون مقصدها إما سوريا أو لبنان أو الموانئ السورية، والعكس أيضا فهناك بضائع تأتينا من روسيا وأوكرانيا عبر الموانئ السورية تدخل إلى المنطقة الحرة وتدخل إلى الأردن.

وشدد الخصاونة على أن المنطقة من شأنها المساهمة في دفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني، مؤكدا جاهزية المنطقة للتعاون مع أي شخص داخل الأردن أو خارجه لديه الرغبة الحقيقية في الاستثمار.


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