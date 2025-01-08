الظهراوي : لا مكان ندفن به

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال النائب رائد رباع الظهراوي ان لا مكان ليدفن فيه أهالي لواء الرصيفة ، مشيرا الى اغلاق المقبرة الإسلامية في الرصيفة وعدم وجود مقبرة في الرصيفة منذ الاغلاق.
وأضاف، أن اهالي الرصيفة يحملون امواتهم يوما إلى سحاب والموقر وشفا بدران.
ودعا الظهراوي رئيس الوزراء إلى السماح بإيصال الماء والكهرباء بمنح عدم ممانعة بتركيب ساعات مياه وكهرباء لبعض الممنوعين عبر دفع رسوم 100 دينار للبلدية.
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