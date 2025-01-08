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الظهراوي : لا مكان ندفن به

1/8/2025 2:28:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال النائب رائد رباع الظهراوي ان لا مكان ليدفن فيه أهالي لواء الرصيفة ، مشيرا الى اغلاق المقبرة الإسلامية في الرصيفة وعدم وجود مقبرة في الرصيفة منذ الاغلاق.

وأضاف، أن اهالي الرصيفة يحملون امواتهم يوما إلى سحاب والموقر وشفا بدران.

ودعا الظهراوي رئيس الوزراء إلى السماح بإيصال الماء والكهرباء بمنح عدم ممانعة بتركيب ساعات مياه وكهرباء لبعض الممنوعين عبر دفع رسوم 100 دينار للبلدية.

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