الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق بـ 3 رحلات أسبوعياً قريب

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، سامر المجالي، الثلاثاء، إن الرحلة الاستكشافية لتقييم الوضع في مطار دمشق جاءت تمهيدا لاستئناف التشغيل التجاري للملكية الأردنية لمطار دمشق الدولي.





وأضاف المجالي، أن هذه الرحلة تعد إشارة للسوريين لدعم عودة سوريا للمجتمع الدولي، ودعم عملية إعادة الإعمار في سوريا وربطها مع العالم من خلال مطار الملكة علياء وخطوط الملكية الأردنية.





ورجح المجالي أن يبدأ التشغيل بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق في القريب العاجل، ثم يزيد عدد الرحلات حسب الحركة المتوقعة، موضحا أن التشغيل التجريبي للملكية الأردنية عادة يبدأ بـ 3-4 رحلات أسبوعيا.





وعبر عن رغبة الملكية الأردنية بربط العاصمتين (عمان ودمشق) برحلات يومية، أو رحلتين باليوم إذا أمكن، إلا أن البدايات في الرحلات من دمشق وإليه ستكون "متواضعة جدا" حتى يتبين وضع السوق وحركة الناس.





ولفت المجالي إلى أن التشغيل التجريبي تكون مدته حسب وضع المطار، موضحا أن الفريق الموجود في مطار دمشق جاليا سيعد تقريرا كاملا عن مطار دمشق، من نواحي عدة أبرزها الملاحة الجوية لتتم دراسته وتحديد موعد استئناف التشغيل التجاري بأقرب وقت ممكن.





وتوقع المجالي أن تأخذ عملية تسيير رحلات من مطار دمشق وإليه أسابيع لا أكثر، مبينا أن ذلك يعتمد على التقرير الذي سيقدمه الفريق بعد عودته من زيارة مطار دمشق.





وقال المجالي إنه بعد دمشق، سيقوم الفريق برحلة تجريبية إلى حلـب، لتتم دراسة وضع مطارها وستنضم حلب إلى شبكة الملكية الأردنية بعد البدء بتشغيل مطار دمشق.





غادرت الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية متوجهة إلى دمشق في رحلة تجريبية بعد عودة حركة الطيران، وحطت في مطار دمشق الدولي.





وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن الرحلة التجريبية تأتي قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية.‎