الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق بـ 3 رحلات أسبوعياً قريب

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- Khaberni) خبرني - قال نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، سامر المجالي، الثلاثاء، إن الرحلة الاستكشافية لتقييم الوضع في مطار دمشق جاءت تمهيدا لاستئناف التشغيل التجاري للملكية الأردنية لمطار دمشق الدولي.
وأضاف المجالي، أن هذه الرحلة تعد إشارة للسوريين لدعم عودة سوريا للمجتمع الدولي، ودعم عملية إعادة الإعمار في سوريا وربطها مع العالم من خلال مطار الملكة علياء وخطوط الملكية الأردنية.
ورجح المجالي أن يبدأ التشغيل بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق في القريب العاجل، ثم يزيد عدد الرحلات حسب الحركة المتوقعة، موضحا أن التشغيل التجريبي للملكية الأردنية عادة يبدأ بـ 3-4 رحلات أسبوعيا.
وعبر عن رغبة الملكية الأردنية بربط العاصمتين (عمان ودمشق) برحلات يومية، أو رحلتين باليوم إذا أمكن، إلا أن البدايات في الرحلات من دمشق وإليه ستكون "متواضعة جدا" حتى يتبين وضع السوق وحركة الناس.
ولفت المجالي إلى أن التشغيل التجريبي تكون مدته حسب وضع المطار، موضحا أن الفريق الموجود في مطار دمشق جاليا سيعد تقريرا كاملا عن مطار دمشق، من نواحي عدة أبرزها الملاحة الجوية لتتم دراسته وتحديد موعد استئناف التشغيل التجاري بأقرب وقت ممكن.
وتوقع المجالي أن تأخذ عملية تسيير رحلات من مطار دمشق وإليه أسابيع لا أكثر، مبينا أن ذلك يعتمد على التقرير الذي سيقدمه الفريق بعد عودته من زيارة مطار دمشق.
وقال المجالي إنه بعد دمشق، سيقوم الفريق برحلة تجريبية إلى حلـب، لتتم دراسة وضع مطارها وستنضم حلب إلى شبكة الملكية الأردنية بعد البدء بتشغيل مطار دمشق.
غادرت الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية متوجهة إلى دمشق في رحلة تجريبية بعد عودة حركة الطيران، وحطت في مطار دمشق الدولي.
وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن الرحلة التجريبية تأتي قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية.
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