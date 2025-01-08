موكل مصري يختطف محاميه بعد خسارته القضية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- في واقعة غريبة شهدتها محافظة الجيزة، تعرض محامٍ مصري للخطف والاحتجاز من قبل أحد موكليه بعد أن خسر القضية التي قام بمتابعتها وتقاضى أتعاب عليها بمبلغ 300 ألف جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة من تحرير المحامي والقبض على المتهم، بعد ورود بلاغ من زوجة المحامي إلى الأجهزة الأمنية، يفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي. ع"، البالغ من العمر 68 عاماً، على يد أحد موكليه "فتحي. ع"، وهو مقاول يبلغ من العمر 73 عاماً.
وتعود تفاصيل الواقعة، حين حضر المقاول إلى المحامي وطلب منه الترافع عنه في إحدى القضايا وتحصل منه على 300 ألف جنيه، إلا أن المحامي خسر القضية التي تخص قطعة أرض متنازع عليها مع طرف آخر.
وبعد خسارة القضية قرر المقاول الانتقام من المحامي، وقام باختطافه واحتجازه وطلب من أسرته دفع مبلغ 300 ألف جنيه لإطلاق سراحه. وبمواجهة الأجهزة الأمنية المقاول، اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي كوسيلة لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع، حسب وسائل إعلام مصرية.
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