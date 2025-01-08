موكل مصري يختطف محاميه بعد خسارته القضية

MENAFN - Khaberni) خبرني- في واقعة غريبة شهدتها محافظة الجيزة، تعرض‭ ‬محامٍ‭ ‬مصري‭ ‬للخطف‭ ‬والاحتجاز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬موكليه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بمتابعتها‭ ‬وتقاضى‭ ‬‬أتعاب عليها‭ ‬بمبلغ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة من تحرير المحامي والقبض على المتهم، بعد ورود بلاغ من زوجة المحامي إلى الأجهزة الأمنية، يفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي. ع"، البالغ من العمر 68 عاماً، على يد أحد موكليه "فتحي. ع"، وهو مقاول يبلغ من العمر 73 عاماً.



وتعود تفاصيل الواقعة، حين حضر المقاول إلى المحامي وطلب منه الترافع عنه في إحدى القضايا وتحصل منه على 300 ألف جنيه، إلا أن المحامي خسر القضية التي تخص قطعة أرض متنازع عليها مع طرف آخر.

وبعد خسارة القضية قرر المقاول الانتقام من المحامي، وقام باختطافه واحتجازه وطلب من أسرته دفع مبلغ 300 ألف جنيه لإطلاق سراحه. وبمواجهة الأجهزة الأمنية المقاول، اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي كوسيلة لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع، حسب وسائل إعلام مصرية.

