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تحرش بقاصرات داخل مركزه وصورهن.. المؤبد لمحفظ قرآن في مصر

1/8/2025 2:28:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد تحرشه بفتيات قاصرات داخل مركزه، في قضية أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري في صيف عام 2024، صدر الحكم أخيرا على محفظ قرآن إثر اتهامه بالتحرش.


فقد أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس الاثنين قرارا بالسجن المؤبد بحق منشد ديني وصاحب مكتب لتحفيظ القرآن في منطقة البدرشين، يُدعى "مصطفى.م" ويبلغ من العمر 32 عاما.


وكان المنشد تحرش بقاصرات أثناء تحفظيهن القرآن، كما صور الضحايا واحتفظ بمقاطع فيديو على جهاز خاص به.


رسائل جنسية عبر واتساب

فيما تكشفت تفاصيل تلك الجريمة بعدما أبلغت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما قسم شرطة البدرشين بتلقيها رسائل جنسية عبر تطبيق واتساب في شهر أغسطس الماضي


ليتبين بعد التحقيقات أن "الشيخ مصطفى" لم يكن مجرد محفظ للقرآن، بل هو محامٍ أيضًا ومنشد ديني ومدرب تنمية بشرية.


كما كشفت التحريات أنه كان يستغل مكانته الدينية للتحرش بالفتيات وتصويرهن دون علمهن.


وثق تحرشه بمقاطع مصورة

ثم عثر بحوزة المتهم بعد إلقاء القبض عليه، على عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور على هاتفه المحمول، تظهر تحرشه بالفتيات داخل مركز تحفيظ القرآن.


وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، اعترف بارتكابه لهذه الوقائع داخل مركزه الخاص.


كما أقر بالاحتفاظ بالمقاطع المصورة على جهازه لاستغلالها في وقت لاحق.


صدمة في الشارع المصري

يذكر أن الواقعة كانت أثارت ضجة لدى الكشف عنها، ما شكل صدمة لأهالي منطقة البدرشين، خصوصاً أنه كان "وجهًا مألوفًا ومحترمًا" في مجتمعه.


وعبر كثيرون عن صدمتهم من قيام شخص متدين بهذه الأفعال الشنيعة، فيما طالب آخرون بضرورة تطبيق أقصى عقوبة بحق المتهم ليصبح عبرة لغيره من المتحرشين.

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