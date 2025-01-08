تحرش بقاصرات داخل مركزه وصورهن.. المؤبد لمحفظ قرآن في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بعد تحرشه بفتيات قاصرات داخل مركزه، في قضية أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري في صيف عام 2024، صدر الحكم أخيرا على محفظ قرآن إثر اتهامه بالتحرش.
فقد أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس الاثنين قرارا بالسجن المؤبد بحق منشد ديني وصاحب مكتب لتحفيظ القرآن في منطقة البدرشين، يُدعى "مصطفى.م" ويبلغ من العمر 32 عاما.
وكان المنشد تحرش بقاصرات أثناء تحفظيهن القرآن، كما صور الضحايا واحتفظ بمقاطع فيديو على جهاز خاص به.
رسائل جنسية عبر واتساب
فيما تكشفت تفاصيل تلك الجريمة بعدما أبلغت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما قسم شرطة البدرشين بتلقيها رسائل جنسية عبر تطبيق واتساب في شهر أغسطس الماضي
ليتبين بعد التحقيقات أن "الشيخ مصطفى" لم يكن مجرد محفظ للقرآن، بل هو محامٍ أيضًا ومنشد ديني ومدرب تنمية بشرية.
كما كشفت التحريات أنه كان يستغل مكانته الدينية للتحرش بالفتيات وتصويرهن دون علمهن.
وثق تحرشه بمقاطع مصورة
ثم عثر بحوزة المتهم بعد إلقاء القبض عليه، على عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور على هاتفه المحمول، تظهر تحرشه بالفتيات داخل مركز تحفيظ القرآن.
وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، اعترف بارتكابه لهذه الوقائع داخل مركزه الخاص.
كما أقر بالاحتفاظ بالمقاطع المصورة على جهازه لاستغلالها في وقت لاحق.
صدمة في الشارع المصري
يذكر أن الواقعة كانت أثارت ضجة لدى الكشف عنها، ما شكل صدمة لأهالي منطقة البدرشين، خصوصاً أنه كان "وجهًا مألوفًا ومحترمًا" في مجتمعه.
وعبر كثيرون عن صدمتهم من قيام شخص متدين بهذه الأفعال الشنيعة، فيما طالب آخرون بضرورة تطبيق أقصى عقوبة بحق المتهم ليصبح عبرة لغيره من المتحرشين.
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