اعرف حالتك الصحية من لون لسانك

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن لون اللسان يشير إلى الحالة الصحية العامة للمرء، حيث يمكن من خلال لون اللسان الاستدلال على إصابة المرء ببعض الأمراض، مع العلم أن اللون الصحي للسان هو وردي فاتح.





وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن اللون الأحمر الشاحب للسان يشير إلى الإصابة بفقر الدم، في حين أن اللون الأحمر الشديد مع نتوءات حبيبية صغيرة يشير إلى الإصابة بالحمى القرمزية. أما اللون الأحمر الداكن للسان فينذر بأمراض الكبد.

ويشير اللون الأبيض أو الأبيض المائل للرمادي أو المائل للأصفر إلى متلازمة القولون العصبي أو العدوى أو الفطريات أو التغيرات الطارئة على أعضاء الجهاز الهضمي.





مرض رئوي





ويشير اللون الأزرق للسان إلى نقص إمداد الجسم بالأكسجين، على سبيل المثال، بسبب أحد أمراض الرئة.

وقد يرجع اللون البني للسان إلى أسباب عدة مثل التدخين الشره أو مشاكل في الكلى أو في الجهاز الهضمي.





أما اللون الأسود للسان فيرجع غالباً إلى تناول بعض المضادات الحيوية.





تليف الكبد





وأضافت "أبوتيكين أومشاو" أن اللسان الصحي يمتاز بسطح خشن، مشيرة إلى أن السطح الأملس واللامع للسان يشير إلى نقص الفيتامينات والمعادن أو تليف الكبد.

وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أية تغيرات تطرأ على لون وملمس اللسان، لا سيما إذا كانت هذه التغيرات مصحوبة بأعراض أخرى مثل حرقان اللسان أو تورم اللسان أو الإصابة بحمى أو إعياء عام.