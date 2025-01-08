اعرف حالتك الصحية من لون لسانك

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- Khaberni) خبرني - أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن لون اللسان يشير إلى الحالة الصحية العامة للمرء، حيث يمكن من خلال لون اللسان الاستدلال على إصابة المرء ببعض الأمراض، مع العلم أن اللون الصحي للسان هو وردي فاتح.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن اللون الأحمر الشاحب للسان يشير إلى الإصابة بفقر الدم، في حين أن اللون الأحمر الشديد مع نتوءات حبيبية صغيرة يشير إلى الإصابة بالحمى القرمزية. أما اللون الأحمر الداكن للسان فينذر بأمراض الكبد.
ويشير اللون الأبيض أو الأبيض المائل للرمادي أو المائل للأصفر إلى متلازمة القولون العصبي أو العدوى أو الفطريات أو التغيرات الطارئة على أعضاء الجهاز الهضمي.
مرض رئوي
ويشير اللون الأزرق للسان إلى نقص إمداد الجسم بالأكسجين، على سبيل المثال، بسبب أحد أمراض الرئة.
وقد يرجع اللون البني للسان إلى أسباب عدة مثل التدخين الشره أو مشاكل في الكلى أو في الجهاز الهضمي.
أما اللون الأسود للسان فيرجع غالباً إلى تناول بعض المضادات الحيوية.
تليف الكبد
وأضافت "أبوتيكين أومشاو" أن اللسان الصحي يمتاز بسطح خشن، مشيرة إلى أن السطح الأملس واللامع للسان يشير إلى نقص الفيتامينات والمعادن أو تليف الكبد.
وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أية تغيرات تطرأ على لون وملمس اللسان، لا سيما إذا كانت هذه التغيرات مصحوبة بأعراض أخرى مثل حرقان اللسان أو تورم اللسان أو الإصابة بحمى أو إعياء عام.
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