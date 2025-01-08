الأيام البيض لشهر رجب 2025 وفضل صيامها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعد الأيام البيض هي الأيام التي يكتمل فيها القمر بدرًا، ويسعى الكثيرون إلى صيامها استنادًا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا نتعرف على متى تبدأ الأيام البيض لشهر رجب 2025 ومتى تنتهي.

للأيام البيض فضل عظيم، إذ يُستحب فيها الصيام والتقرب إلى الله بما صلح من الأعمال. ويفضل المسلمون خلالها الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله. لذا، نتعرف على موعد الأيام البيض لشهر رجب 2025 ومتى يبدأ صيامها.

متى تبدأ الأيام البيض لشهر رجب 2025؟

وافق يوم الأربعاء، 1 يناير/ كانون الثاني 2025، غرة شهر رجب 1446. و الأيام البيض في شهر رجب 1446 ستوافق الأيام التالية:

الإثنين: 13 رجب 1446 - 13 يناير/ كانون الثاني 2025.

الثلاثاء: 14 رجب 1446 - 14 يناير/ كانون الثاني 2025.

الأربعاء: 15 رجب 1446 - 15 يناير/ كانون الثاني 2025.

صيام الأيام البيض لشهر رجب 2025

عُرف عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر هجري. ووفقًا لدار الإفتاء المصرية، سُمِّيت الأيام البيض بذلك لأن القمر يكون فيها كامل الاستدارة وناصع البياض، ويُوصف البياض هنا للياليها، ويُقال عن الأيام مجازًا.

وقد ورد تحديد هذه الأيام في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

كما جاء في فضل شهر رجب ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».

هل يجوز صيام أول رجب؟

تلقى الشيخ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا حول حكم صيام غرة رجب، فأجاب بأن شهر رجب من الأشهر الحرم، وهو شهر فضيل ومعظَّم، ويُستحب الصوم فيه. واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: «صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك».

وأضاف أنه يجوز صيام غرة رجب إذا وافقت يومًا تُستحب فيه العبادة، مثل يوم الإثنين أو الخميس، أو كانت ضمن عادة الصيام، كصيام يوم وإفطار يوم. ومع ذلك، فإن تخصيص صيام غرة رجب دون دليل شرعي لا يُعد من السنة، إلا إذا صادف أيامًا تُستحب فيها العبادة.