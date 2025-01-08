الأيام البيض لشهر رجب 2025 وفضل صيامها

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- Khaberni) خبرني - تعد الأيام البيض هي الأيام التي يكتمل فيها القمر بدرًا، ويسعى الكثيرون إلى صيامها استنادًا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا نتعرف على متى تبدأ الأيام البيض لشهر رجب 2025 ومتى تنتهي.
للأيام البيض فضل عظيم، إذ يُستحب فيها الصيام والتقرب إلى الله بما صلح من الأعمال. ويفضل المسلمون خلالها الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله. لذا، نتعرف على موعد الأيام البيض لشهر رجب 2025 ومتى يبدأ صيامها.
متى تبدأ الأيام البيض لشهر رجب 2025؟
وافق يوم الأربعاء، 1 يناير/ كانون الثاني 2025، غرة شهر رجب 1446. و الأيام البيض في شهر رجب 1446 ستوافق الأيام التالية:
الإثنين: 13 رجب 1446 - 13 يناير/ كانون الثاني 2025.
الثلاثاء: 14 رجب 1446 - 14 يناير/ كانون الثاني 2025.
الأربعاء: 15 رجب 1446 - 15 يناير/ كانون الثاني 2025.
صيام الأيام البيض لشهر رجب 2025
عُرف عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر هجري. ووفقًا لدار الإفتاء المصرية، سُمِّيت الأيام البيض بذلك لأن القمر يكون فيها كامل الاستدارة وناصع البياض، ويُوصف البياض هنا للياليها، ويُقال عن الأيام مجازًا.
وقد ورد تحديد هذه الأيام في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
كما جاء في فضل شهر رجب ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».
هل يجوز صيام أول رجب؟
تلقى الشيخ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا حول حكم صيام غرة رجب، فأجاب بأن شهر رجب من الأشهر الحرم، وهو شهر فضيل ومعظَّم، ويُستحب الصوم فيه. واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: «صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك».
وأضاف أنه يجوز صيام غرة رجب إذا وافقت يومًا تُستحب فيه العبادة، مثل يوم الإثنين أو الخميس، أو كانت ضمن عادة الصيام، كصيام يوم وإفطار يوم. ومع ذلك، فإن تخصيص صيام غرة رجب دون دليل شرعي لا يُعد من السنة، إلا إذا صادف أيامًا تُستحب فيها العبادة.
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