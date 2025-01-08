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مواطن يغلق الطريق أمام المركز الوطني للسكري احتجاجاً على مخالفة

1/8/2025 2:28:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقدم مواطن على إغلاق الطريق أمام المركز الوطني للسكري في شارع الجامعة الأردنية، احتجاجاً على تسجيل مخالفة مرورية بحقه. واعتبر المواطن أن المخالفة جاءت بسبب "مزاجية" في تسجيلها وعدم وضوح الشواخص المرورية في المنطقة.

وتواجدت الأجهزة الأمنية في الموقع للتعامل مع الموقف وإعادة فتح الطريق، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

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