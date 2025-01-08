مواطن يغلق الطريق أمام المركز الوطني للسكري احتجاجاً على مخالفة

مواطن يغلق الطريق أمام المركز الوطني للسكري احتجاجاً على مخالفة
التاريخ
1/8/2025 2:28:22 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقدم مواطن على إغلاق الطريق أمام المركز الوطني للسكري في شارع الجامعة الأردنية، احتجاجاً على تسجيل مخالفة مرورية بحقه. واعتبر المواطن أن المخالفة جاءت بسبب "مزاجية" في تسجيلها وعدم وضوح الشواخص المرورية في المنطقة.
وتواجدت الأجهزة الأمنية في الموقع للتعامل مع الموقف وإعادة فتح الطريق، وضمان انسيابية الحركة المرورية.
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