حقن الحديد أنجح في القضاء على فقر الدم لدى الحوامل

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- Khaberni) خبرني - أظهرت تجربة حديثة أن حقنة واحدة من الحديد في الثلث الأخير من الحمل يمكن أن تقلل بشكل كبير من فقر الدم لدى الحوامل، وتتفوق على فعالية أقراص الحديد، وهي المعيار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية حالياً للرعاية.
ويعد نقص الحديد أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم أثناء الحمل في جميع أنحاء العالم.
وعالمياً، تعاني حوالي 37% من الحوامل من فقر الدم.
وللحديد أهمية بالغة لدعم صحة الحامل والجنين، حيث ترتبط مستويات الحديد الضعيفة بارتفاع خطر الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، والاكتئاب بعد الولادة.
وفي الدراسة، أجرى باحثون من معهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية في أستراليا وجامعة كاموزو في ماولاي، تجربة شملت 590 حامل في ملاوي.
مخزون الحديد
ووجد الفريق أن اللاتي تلقين الحقن كان لديهن وقت الولادة معدل انتشار فقر الدم أقل (46.7%) مقارنة بمن تلقين أقراص الحديد (62.7%).
كما تبين أن الحقن في الثلث الثالث من الحمل يحمي مخزون الحديد لدى الأم، حتى بعد الولادة.
ووفق "مديكال إكسبريس"، أظهرت التجربة "أن حقنة حديد واحدة في الثلث الأخير من الحمل تحقق ما لا تستطيع أقراص الحديد الفموية التي يتم تناولها كل يوم أثناء الحمل تحقيقه".
وقال الدكتور سانت راين باسريشا، المؤلف المشارك في الدراسة: "في حين أن فقر الدم هو أحد أكثر أسباب المرض والوفاة التي يمكن تجنبها في الدول الفقيرة بالموارد، فإن أي امرأة في جميع أنحاء العالم يمكن أن تصاب بفقر الدم أثناء الحمل، ما يسلط الضوء على كيف يظل هذا أولوية عالمية".
وأضاف: "هذا هو أول دليل ملموس يثبت أن الحقن في أواخر الحمل هي العلاج الأفضل لمكافحة فقر الدم لدى الحوامل، وتعزيز مستويات الحديد في وقت حرج يضمن حماية أفضل للأم والمولود".
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