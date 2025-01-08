حقن الحديد أنجح في القضاء على فقر الدم لدى الحوامل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت تجربة حديثة أن حقنة واحدة من الحديد في الثلث الأخير من الحمل يمكن أن تقلل بشكل كبير من فقر الدم لدى الحوامل، وتتفوق على فعالية أقراص الحديد، وهي المعيار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية حالياً للرعاية.





ويعد نقص الحديد أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم أثناء الحمل في جميع أنحاء العالم.





وعالمياً، تعاني حوالي 37% من الحوامل من فقر الدم.





وللحديد أهمية بالغة لدعم صحة الحامل والجنين، حيث ترتبط مستويات الحديد الضعيفة بارتفاع خطر الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، والاكتئاب بعد الولادة.





وفي الدراسة، أجرى باحثون من معهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية في أستراليا وجامعة كاموزو في ماولاي، تجربة شملت 590 حامل في ملاوي.





مخزون الحديد

ووجد الفريق أن اللاتي تلقين الحقن كان لديهن وقت الولادة معدل انتشار فقر الدم أقل (46.7%) مقارنة بمن تلقين أقراص الحديد (62.7%).





كما تبين أن الحقن في الثلث الثالث من الحمل يحمي مخزون الحديد لدى الأم، حتى بعد الولادة.





ووفق "مديكال إكسبريس"، أظهرت التجربة "أن حقنة حديد واحدة في الثلث الأخير من الحمل تحقق ما لا تستطيع أقراص الحديد الفموية التي يتم تناولها كل يوم أثناء الحمل تحقيقه".





وقال الدكتور سانت راين باسريشا، المؤلف المشارك في الدراسة: "في حين أن فقر الدم هو أحد أكثر أسباب المرض والوفاة التي يمكن تجنبها في الدول الفقيرة بالموارد، فإن أي امرأة في جميع أنحاء العالم يمكن أن تصاب بفقر الدم أثناء الحمل، ما يسلط الضوء على كيف يظل هذا أولوية عالمية".





وأضاف: "هذا هو أول دليل ملموس يثبت أن الحقن في أواخر الحمل هي العلاج الأفضل لمكافحة فقر الدم لدى الحوامل، وتعزيز مستويات الحديد في وقت حرج يضمن حماية أفضل للأم والمولود".

