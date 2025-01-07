الرئيس التركي: الوضع على الأرض في سوريا أسوأ بكثير مما توقعنا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 7 - 1 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الفرق التركية التي تزور سوريا لدراسة إعادة الإعمار تشير إلى أن الوضع على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعا وشدد على ضرورة إعادة التأهيل الشامل للبنى التحتية والنظامين الاقتصادي والاجتماعي فيها.
وخلال كلمة ألقاها بمقر الرئاسة التركية أضاف أردوغان أن هذا التأهيل الشامل في سوريا يأتي من خلال استراتيجيات طويلة المدى تشمل مشروعات التنمية الاقتصادية والبنى التحتية الصحية والتعليمية وتنشيط الزراعة والصناعة.
ولفت أردوغان في هذا الإطار إلى أهمية المساهمة بقدر أكبر من المجتمع الدولي في هذه المرحلة ودعم العالمين العربي والإسلامي لسوريا "كي تتمكن من استعادة نفسها".
كما أشار الرئيس التركي إلى أنه في ظل هذه التطورات المهمة في المنطقة بعد الإطاحة بنظام الأسد باتت الفرصة تاريخية أمام تركيا والمنطقة وكذلك "تحقيق أهدافنا في تركيا خالية من الإرهاب".
تأتي تصريحات أردوغان غداة تأكيده أمام اجتماع الحكومة بأنقرة أن تركيا لن تقبل بتفكك سوريا وتدمير وحدتها وأنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة بسرعة إذا لاحظت خطرا على وحدة الأراضي السورية". (النهاية)
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