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الرئيس التركي: الوضع على الأرض في سوريا أسوأ بكثير مما توقعنا

1/7/2025 11:38:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 1 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الفرق التركية التي تزور سوريا لدراسة إعادة الإعمار تشير إلى أن الوضع على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعا وشدد على ضرورة إعادة التأهيل الشامل للبنى التحتية والنظامين الاقتصادي والاجتماعي فيها.
وخلال كلمة ألقاها بمقر الرئاسة التركية أضاف أردوغان أن هذا التأهيل الشامل في سوريا يأتي من خلال استراتيجيات طويلة المدى تشمل مشروعات التنمية الاقتصادية والبنى التحتية الصحية والتعليمية وتنشيط الزراعة والصناعة.
ولفت أردوغان في هذا الإطار إلى أهمية المساهمة بقدر أكبر من المجتمع الدولي في هذه المرحلة ودعم العالمين العربي والإسلامي لسوريا "كي تتمكن من استعادة نفسها".
كما أشار الرئيس التركي إلى أنه في ظل هذه التطورات المهمة في المنطقة بعد الإطاحة بنظام الأسد باتت الفرصة تاريخية أمام تركيا والمنطقة وكذلك "تحقيق أهدافنا في تركيا خالية من الإرهاب".
تأتي تصريحات أردوغان غداة تأكيده أمام اجتماع الحكومة بأنقرة أن تركيا لن تقبل بتفكك سوريا وتدمير وحدتها وأنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة بسرعة إذا لاحظت خطرا على وحدة الأراضي السورية". (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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