نائب الرئيس الامريكي ستقوم بجولة خارجية تشمل سنغافورة والبحرين والمانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 7 – 1 (كونا) –- اعلن البيت الابيض اليوم الثلاثاء ان نائب الرئيس
الأمريكي
كامالا هاريس ستقوم بجولة خارجية تشمل سنغافورة والبحرين والمانيا خلال الفترة من ال13 وحتى 17 من الشهر الجاري.
وذكر البيت الابيض في بيان ان نائب الرئيس ستجري خلال محطتها الاولى في سنغافورة في ال15 من هذا الشهر لقاءات مع المسؤولين في سنغافورة لبحث الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك كما ستزور قاعدة شانغي البحرية.
واضاف البيان ان هاريس ستحل في محطتها الثانية في البحرين حيث ستلتقي كبار المسؤولين في البحرين وستقوم بزيارة الى مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الامريكية والاسطول الامريكي الخامس.
وذكر ان نائبة الرئيس ستختتم جولتها في المانيا في ال17 من الشهر الجاري حيث ستزور قاعدة سبانجدهليم الجوية التي تضم قوات عسكرية امريكية.
واوضح البيان ان هاريس ستستعرض خلال الجولة إنجازات إدارة الرئيس جو بايدن على مدى السنوات الأربع الماضية في كل منطقة والشراكة الأمريكية مع الدول المعنية ومساهمات القوات العسكرية الأمريكية في الأمن الإقليمي والعالمي والمصالح الأمنية الوطنية الدائمة للولايات المتحدة. (النهاية) أ م م
MENAFN07012025000071011013ID1109066252
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