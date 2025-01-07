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نائب الرئيس الامريكي ستقوم بجولة خارجية تشمل سنغافورة والبحرين والمانيا

1/7/2025 11:38:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 1 (كونا) –- اعلن البيت الابيض اليوم الثلاثاء ان نائب الرئيس
الأمريكي
كامالا هاريس ستقوم بجولة خارجية تشمل سنغافورة والبحرين والمانيا خلال الفترة من ال13 وحتى 17 من الشهر الجاري.
وذكر البيت الابيض في بيان ان نائب الرئيس ستجري خلال محطتها الاولى في سنغافورة في ال15 من هذا الشهر لقاءات مع المسؤولين في سنغافورة لبحث الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك كما ستزور قاعدة شانغي البحرية.
واضاف البيان ان هاريس ستحل في محطتها الثانية في البحرين حيث ستلتقي كبار المسؤولين في البحرين وستقوم بزيارة الى مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الامريكية والاسطول الامريكي الخامس.
وذكر ان نائبة الرئيس ستختتم جولتها في المانيا في ال17 من الشهر الجاري حيث ستزور قاعدة سبانجدهليم الجوية التي تضم قوات عسكرية امريكية.
واوضح البيان ان هاريس ستستعرض خلال الجولة إنجازات إدارة الرئيس جو بايدن على مدى السنوات الأربع الماضية في كل منطقة والشراكة الأمريكية مع الدول المعنية ومساهمات القوات العسكرية الأمريكية في الأمن الإقليمي والعالمي والمصالح الأمنية الوطنية الدائمة للولايات المتحدة. (النهاية) أ م م

MENAFN07012025000071011013ID1109066252

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