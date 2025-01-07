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تقرير عالمي: التوترات الجيوسياسية تضع التعاون الدولي امام تحديات غير مسبوقة

1/7/2025 11:38:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 7 – 1 (كونا) -- قال تقرير مقياس التعاون العالمي (بارومتر التعاون العالمي لسنة 2025) اليوم الثلاثاء إن التعاون الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والأزمات الأمنية على الرغم من وجود بوادر إيجابية في مجالات التمويل المناخي والصحة والابتكار.
وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة (ماكينزي) للاستشارات أن التعاون العالمي "توقف" في الفترة الأخيرة بعد أن شهد تحسنا ملحوظا خلال العقد الماضي وذلك نتيجة ارتفاع مستويات التوترات الجيوسياسية والنزاعات لاسيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان.
وارجع التقرير انخفاض التعاون الدولي الى تراجع الركيزة المتعلقة بالسلام والأمن في البارومتر نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية الى مستويات قياسية خاصة في السنوات السبع الأخيرة واحتدام المنافسة التي أضعفت بشكل كبير الأمن الجماعي العالمي.
وذكر ان التعاون الدولي في مجال الابتكار والتكنولوجيا شهد تقدما في عام 2023 على الرغم التنافس الكبير حول بعض التكنولوجيا المتقدمة مثل (رقائق اشباه الموصلات) حيث ساعدت رقمنة الاقتصاد العالمي وتطور الاقتصاد الرقمي في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وتزايد الاستثمارات في تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.
واضاف ان النمو السريع للتقنيات الحديثة ساهم في إعادة تشكيل المشهد العالمي وفتح الباب أمام منافسة جيوستراتيجية جديدة تصل إلى حد "سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي" مشددا على ان التعاون بين قيادات الدول وتبني استراتيجيات شاملة اصبح أمرا اساسيا للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات والتعامل مع المخاطر التي تنجم عنها.
وأوضح التقرير تحسن التعاون العالمي في مجالات تغير المناخ والابتكارات البيئية خلال العام الماضي خاصة الاستثمارات في تقنيات منخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية منبها في المقابل بضرورة زيادة التمويل العالمي لتحقيق الأهداف الحياد الكربوني وتحقيق الأهداف المناخية بحلول 2030 خاصة في ظل تواصل ارتفاع الانبعاثات العالمية.
وسجل التقرير تحسن بعض مؤشرات الصحة بما في ذلك توسط العمر بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقابل تباطؤ تقدم التعاون العالمي مقارنة بسنة 2020 خاصة الأبحاث في مجال الأدوية والمساعدات الدولية والتعاون التجاري في المجال الصحي وبين المنظمات الدولية.
ولاحظ استقرار المؤشرات المتعلقة بوفيات الأطفال والأمهات بشكل إيجابي مقابل زيادة المخاطر الصحية المرتبطة بالشيخوخة السكانية والأوبئة المستقبلية حاثا في هذا السياق قادة الدول على تعزيز التعاون الدولي لضمان أنظمة صحية مستدامة وتحقيق رفاهية عالمية.
وفيما يتعلق بالتجارة وتدفقات رأس المال اشار التقرير إلى تباين نتائج تدفقات السلع والخدمات في عام 2023 حيث شهدت تجارة السلع انخفاضا بنسبة 5 بالمئة بسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى مثل الصين بينما استمر الانقسام العالمي في تقليص التجارة بين الكتل الاقتصادية الغربية والشرقية.
واوضح ان التدفقات العالمية في مجالات الخدمات ورأس المال والأشخاص تشهد مرونة كبيرة رغم التباطئ فضلا عن تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ في القطاعات الاستراتيجية مثل القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة الخضراء.
ومن جانبه قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والمدير التنفيذي بورغ بريندي ان نتائج البارومتر تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية خاصة ضمن السياق المضطرب الذي يشهده العالم.
واستند التقرير على 41 مؤشرا لتقييم التعاون العالمي مقسمة على خمس ركائز رئيسية أولها التجارة ورأس المال ثم الابتكار والتكنولوجيا ثم المناخ ورأس المال الطبيعي ثم الصحة والرفاهية واخيرا السلام والأمن.
واعتمد على بيانات جديدة لتقديم صورة محدثة عن المشهد العالمي للتعاون مع التركيز بشكل خاص على تأثير التكنولوجيا الحديثة وأن التعاون العالمي لايزال قائما في مجالات متعددة رغم التحديات ما يفتح الباب أمام الحلول المستدامة.
ووضع المنتدى الاقتصادي العالمي التعاون الدولي على راس أولوياته في الاجتماع السنوي القادم في مدينة (دافوس) السويسرية المقرر عقده من 20 إلى 24 يناير 2025 تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي" والذي يركز على خمسة مجالات رئيسية وهي إعادة تصور النمو والصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الراس المال البشري حماية الأرض فضلا عن وإعادة بناء الثقة. (النهاية)

أ م خ / م ع ح ع



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