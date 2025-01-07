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الجيش اللبناني ينتشر في القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب بعد انسحاب قوات الاحتلال منهما

1/7/2025 11:38:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 1 (كونا) -- أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء ان وحدات من الجيش بدأت الانتشار للتمركز في (رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا وبيت ليف) وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان ان الوحدات المختصة في الجيش تتابع "المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام" بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الخماسية الخاصة بالاشراف على اتفاق ايقاف إطلاق النار (الالية).
واشارت الى جولة في المنطقة قام بها رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز والعضوان في اللجنة الجنرال الفرنسي غيوم بونشان وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد ادغار لاوندس.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى لبنان قد أصدرت بيانا ذكرت فيه ان الجنرال الأمريكي جيفرز والجنرال الفرنسي بونشان زارا مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي لجنوب لبنان.
ونقلت السفارة عن الجنرال جيفرز قوله "إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الامن للبنان وانه يتصرف بحزم وسرعة وخبرة واضحة".
كما نوه بعمل فوج الهندسة الذي يقوم بإزالة مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة أسبوعيا.
يذكر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تتواجد في عدد من بلدات الجنوب اللبناني على الرغم من دخول ايقاف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بعد توسع الحرب على لبنان في ال23 من سبتمبر الماضي بشن جيش الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ومتسببا بنزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / ر ج



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