الجيش اللبناني ينتشر في القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب بعد انسحاب قوات الاحتلال منهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 7 - 1 (كونا) -- أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء ان وحدات من الجيش بدأت الانتشار للتمركز في (رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا وبيت ليف) وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان ان الوحدات المختصة في الجيش تتابع "المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام" بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الخماسية الخاصة بالاشراف على اتفاق ايقاف إطلاق النار (الالية).
واشارت الى جولة في المنطقة قام بها رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز والعضوان في اللجنة الجنرال الفرنسي غيوم بونشان وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد ادغار لاوندس.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى لبنان قد أصدرت بيانا ذكرت فيه ان الجنرال الأمريكي جيفرز والجنرال الفرنسي بونشان زارا مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي لجنوب لبنان.
ونقلت السفارة عن الجنرال جيفرز قوله "إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الامن للبنان وانه يتصرف بحزم وسرعة وخبرة واضحة".
كما نوه بعمل فوج الهندسة الذي يقوم بإزالة مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة أسبوعيا.
يذكر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تتواجد في عدد من بلدات الجنوب اللبناني على الرغم من دخول ايقاف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بعد توسع الحرب على لبنان في ال23 من سبتمبر الماضي بشن جيش الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ومتسببا بنزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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