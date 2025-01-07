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كأس خادم الحرمين: (الاتحاد) يتأهل إلى نصف النهائي بفوزه على (الهلال) بركلات الترجيح

1/7/2025 11:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 1 (كونا) -- تأهل فريق (الاتحاد) اليوم الثلاثاء إلى الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين في كرة القدم بعد فوزه على نظيره (الهلال) بركلات الترجيح (3-1) في مباراة الدور ربع النهائي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وسجل (الاتحاد) أول أهداف المباراة التي اقيمت على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 63 قبل ان يدرك نجم (الهلال) سالم الدوسري التعادل في الدقيقة 71.
وعزز زميله البرازيلي ماركوس ليوناردو النتيجة لفريق (الهلال) بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 101 من زمن الشوط الاضافي الأول.
وفي شوط المباراة الإضافي الثاني تمكن (الاتحاد) من تعديل النتيجة عن طريق بنزيما نفسه والذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 113 قبل أن يتمكن (الاتحاد) من حسم التأهل بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).
وكسب (الاتحاد) بذلك آخر بطاقات التأهل الى الدور قبل النهائي ليلتحق بأندية (القادسية) و(الشباب) و(الرائد) في المربع الذهبي بينما ودع (الهلال) المسابقة التي أحرز لقبها في الموسمين الماضيين. (النهاية)

ع ش / ر ج



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