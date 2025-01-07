كأس خادم الحرمين: (الاتحاد) يتأهل إلى نصف النهائي بفوزه على (الهلال) بركلات الترجيح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 7 - 1 (كونا) -- تأهل فريق (الاتحاد) اليوم الثلاثاء إلى الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين في كرة القدم
بعد فوزه على نظيره (الهلال) بركلات الترجيح (3-1) في مباراة
الدور ربع النهائي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وسجل (الاتحاد) أول أهداف المباراة التي اقيمت على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 63 قبل ان يدرك نجم (الهلال) سالم الدوسري التعادل في الدقيقة 71.
وعزز زميله البرازيلي ماركوس ليوناردو النتيجة لفريق (الهلال) بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 101 من زمن الشوط الاضافي الأول.
وفي شوط المباراة الإضافي الثاني تمكن (الاتحاد) من تعديل النتيجة عن طريق بنزيما نفسه والذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 113 قبل أن يتمكن (الاتحاد) من حسم التأهل بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).
وكسب (الاتحاد) بذلك آخر بطاقات التأهل الى الدور قبل النهائي ليلتحق بأندية (القادسية) و(الشباب) و(الرائد) في المربع الذهبي بينما ودع (الهلال) المسابقة التي أحرز لقبها في الموسمين الماضيين. (النهاية)
ع ش / ر ج
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