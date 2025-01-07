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ترامب: إطلاق الأسرى من غزة قبل تنصيبي رئيسا أو مواجهة الجحيم

1/7/2025 11:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 1 (كونا) -- حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء من أنه إذا لم يطلق سراح الأسرى في غزة قبل موعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في الـ 20 من يناير الجاري فإن الجحيم سوف يندلع في الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي عقده في منتجع مارالاغو في فلوريدا وشارك فيه مبعوثه للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف وتطرق فيه الرئيس المنتخب إلى مجموعة كبيرة من القضايا أبرزها الشرق الأوسط وغرينلاند وقناة بنما وكندا والمكسيك وحلف شمال الأطلسي والنزاع الروسي الأوكراني بالإضافة إلى السياسة التي سينتهجها لتحقيق استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وقال ترامب "الجحيم سوف يندلع في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة من قبل حركة حماس قبل حلول موعد تنصيبي".
وهذه المرة الثانية في نحو شهر التي يطلق فيها ترامب هذا التحذير الشديد اللهجة بعدما وجه في ديسمبر الماضي تحذيرا مماثلا من " جحيم لا يوصف" في الشرق الأوسط إذا لم يفرج عن الأسرى قبل الـ 20 من يناير 2025.
وفيما يتعلق بسوريا امتنع ترامب عن الإجابة على سؤال صحفي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحتفظ بقواتها التي أعلنت عنها وزارة الدفاع (بنتاغون) أخيرا أن عددها يبلغ ألفي جندي جندي مكتفيا بالقول إنه لن يتطرق إلى "السياسة العسكرية" بهذا الشأن.
وخلال المؤتمر الصحفي أبدى مبعوث الرئيس المنتخب للسلام في الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق في غزة قبل موعد تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري.
وقال مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط الذي أعلن الرئيس المنتخب عن اختياره للمنصب في أواخر نوفمبر الماضي "أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم. لا أريد أن أقول الكثير لأنني أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد حقا في الدوحة" بالإشارة إلى المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية للتوصل لاتفاق في غزة.
وأضاف "أنا متفائل حقا أنه بحلول حفل التنصيب (20 يناير) سيكون لدينا بعض الأشياء الجيدة للإعلان عنها نيابة عن الرئيس (المنتخب دونالد ترامب)".
وأكد أن "الرئيس (ترامب) وسمعته والأشياء التي قالها هي التي تقود هذه المفاوضات. لذا نأمل أن تنجح كل الأمور وأن ننقذ بعض الأرواح".
وأشار ويتكوف إلى أنه سيتوجه غدا الأربعاء إلى الدوحة إن لم يتمكن من ذلك مساء اليوم علما أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك متواجد حاليا في المنطقة للعمل على انجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وعودة إلى تصريحات ترامب وفي إجابة على سؤال صحفي عما إذا كان يستطيع استبعاد استخدام القوة العسكرية أو اعتماد سياسة الضغط الاقتصادي فيما يتعلق بجزيرة غرينلاند الغنية بالمعادن وهي تقسيم اداري ذاتي الحكم ضمن مملكة الدنمارك وقناة بنما التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة قبل أن تنتقل إدارتها إلى جمهورية بنما في 1999 بموجب اتفاق عقده الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر قال ترامب: "لا" موضحا "لا أستطيع أن أؤكد أيا من هذين الأمرين. لكن يمكنني أن أقول إننا بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي".
وأشار إلى أنه لن يقدم إجابة جازمة بهذا الخصوص غير أنه "قد يكون علينا أن نفعل شيئا".
وأشار إلى أن "قناة بنما تم بناؤها من أجل جيشنا" معتبرا أن تنازل كارتر عنها كان قرارا خاطئا.
كما اتهم هيئة قناة بنما بفرض رسوم "أعلى على بحريتنا (السفن الأمريكية) مما يفرضونه على بحريات الدول الأخرى" مؤكدا أنها "تدار فعليا من قبل الصين." وقال "إنهم يسخرون منا لأنهم يعتقدون أننا أغبياء. لكننا لم نعد أغبياء بعد الآن. لذلك فإن قناة بنما قيد المناقشة معهم الآن" مؤكدا "لقد انتهكوا كل جانب من جوانب الاتفاقية وانتهكوها أخلاقيا أيضا".
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحتاج إلى غرينلاند "لأغراض الأمن القومي".
وعبر عن شكوكه فيما إذا كانت الدنمارك التي تسيطر على غرينلاند منذ عام 1814 لديها "حق قانوني" للاستحواذ عليها معربا عن توقعه بأن يصوت شعب الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة إذا ما استفتي في ذلك.
وحذر من أنه إذا لم تتنازل الدنمارك عن غرينلاند فإن الولايات المتحدة ستفرض عليها "رسوما جمركية مرتفعة جدا".
وشدد على أن الدنمارك يجب أن تتخلى عن الجزيرة "من أجل العالم الحر".
وفي المقابل قال الرئيس المنتخب إنه لا يفكر في استخدام القوة العسكرية لضم كندا لكنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من الاستحواذ عليها من خلال "القوة الاقتصادية".
وفيما يتعلق بالمكسيك وموضوع الهجرة من أمريكا الجنوبية قال الرئيس المنتخب إنه سيغير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".
وأضاف "خليج أمريكا. ما أجمل هذا الاسم. وهو مناسب. إنه مناسب".
وشدد على أن المكسيك "يجب أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلدنا" في إشارة إلى المهاجرين وأكد "يمكنها ايقافهم".
وأعاد التأكيد على تصريحاته السابقة بشأن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على المكسيك وكندا قائلا "سنفرض رسوما جمركية خطيرة للغاية على المكسيك" بالإضافة الى كندا لأن المهاجرين "يأتون عبر كندا أيضا".
وبخصوص الناتو شدد الرئيس المنتخب على أن أعضاء الحلف شمال الأطلسي "يجب أن يساهموا بنسبة 5 بالمئة" في ميزانية الإنفاق الدفاعي للحلف علما أن النسبة المستهدفة حاليا تبلغ 2 بالمئة.
وأشار ترامب إلى أنه "لو لم أكن أنا لما كان الناتو موجودا الآن".
وتابع "لا أحد يعرف عن (ناتو) أكثر مني (...) لقد جمعت من الدول التي لم تكن تدفع فواتيرها أكثر من 680 مليار دولار".
وأكد "لقد أنقذت حلف شمال الأطلسي ولكن حلف شمال الأطلسي يستغلنا".
وتطرق إلى مساعيه لإنهاء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا منوها في هذا السياق بانه "من غير المناسب" أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تنصيبه.
وأعاد التأكيد على أنه يريد أن تجري المفاوضات" قريبا لأن "روسيا تخسر الكثير من الشبان (الجنود) وكذلك أوكرانيا".
وفيما يتعلق بالطاقة تعهد ترامب بإلغاء مفاعيل القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس وحظر بموجبه التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل البلاد على المحيطين الأطلسي والهادئ.
وجدد التأكيد على موقفه الذي لطالما كرره في الكثير من المناسبات والذي يعتبر أن تحقيق استقلال الولايات المتحدة في الطاقة يمكن تحقيقه من خلال "تعزيز إنتاج الطاقة المحلية" عبر استخراج النفط الأمريكي.
وأضاف "سنقوم بحفر الكثير من المواقع (النفط والغاز)" مضيفا "سوف تنخفض تكاليف الطاقة بشكل كبير. سيتم خفضها إلى مستوى منخفض للغاية".
كما شن هجوما لاذعا على ما وصفه بأنه "الاحتيال الأخضر الجديد" بالإشارة إلى سياسات بايدن البيئية قائلا إن "ملايين الدولارات أهدرت على التحول الأخضر".
(النهاية) ر س ر / ه س ص

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