ترامب: إطلاق الأسرى من غزة قبل تنصيبي رئيسا أو مواجهة الجحيم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 7 - 1 (كونا) -- حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم الثلاثاء من أنه إذا لم يطلق سراح الأسرى في غزة قبل موعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في الـ 20 من يناير الجاري فإن الجحيم سوف يندلع في الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي عقده في منتجع مارالاغو في فلوريدا وشارك فيه مبعوثه للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف وتطرق فيه الرئيس المنتخب إلى مجموعة كبيرة من القضايا أبرزها الشرق الأوسط وغرينلاند وقناة بنما وكندا والمكسيك وحلف شمال الأطلسي والنزاع الروسي الأوكراني بالإضافة إلى السياسة التي سينتهجها لتحقيق استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وقال ترامب "الجحيم سوف يندلع في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة من قبل حركة حماس قبل حلول موعد تنصيبي".
وهذه المرة الثانية في نحو شهر التي يطلق فيها ترامب هذا التحذير الشديد اللهجة بعدما وجه في ديسمبر الماضي تحذيرا مماثلا من " جحيم لا يوصف" في الشرق الأوسط إذا لم يفرج عن الأسرى قبل الـ 20 من يناير 2025.
وفيما يتعلق بسوريا امتنع ترامب عن الإجابة على سؤال صحفي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحتفظ بقواتها التي أعلنت عنها وزارة الدفاع (بنتاغون) أخيرا أن عددها يبلغ ألفي جندي جندي مكتفيا بالقول إنه لن يتطرق إلى "السياسة العسكرية" بهذا الشأن.
وخلال المؤتمر الصحفي أبدى مبعوث الرئيس المنتخب للسلام في الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق في غزة قبل موعد تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري.
وقال مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط الذي أعلن الرئيس المنتخب عن اختياره للمنصب في أواخر نوفمبر الماضي "أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم. لا أريد أن أقول الكثير لأنني أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد حقا في الدوحة" بالإشارة إلى المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية للتوصل لاتفاق في غزة.
وأضاف "أنا متفائل حقا أنه بحلول حفل التنصيب (20 يناير) سيكون لدينا بعض الأشياء الجيدة للإعلان عنها نيابة عن الرئيس (المنتخب دونالد ترامب)".
وأكد أن "الرئيس (ترامب) وسمعته والأشياء التي قالها هي التي تقود هذه المفاوضات. لذا نأمل أن تنجح كل الأمور وأن ننقذ بعض الأرواح".
وأشار ويتكوف إلى أنه سيتوجه غدا الأربعاء إلى الدوحة إن لم يتمكن من ذلك مساء اليوم علما أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك متواجد حاليا في المنطقة للعمل على انجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وعودة إلى تصريحات ترامب وفي إجابة على سؤال صحفي عما إذا كان يستطيع استبعاد استخدام القوة العسكرية أو اعتماد سياسة الضغط الاقتصادي فيما يتعلق بجزيرة غرينلاند الغنية بالمعادن وهي تقسيم اداري ذاتي الحكم ضمن مملكة الدنمارك وقناة بنما التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة قبل أن تنتقل إدارتها إلى جمهورية بنما في 1999 بموجب اتفاق عقده الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر قال ترامب: "لا" موضحا "لا أستطيع أن أؤكد أيا من هذين الأمرين. لكن يمكنني أن أقول إننا بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي".
وأشار إلى أنه لن يقدم إجابة جازمة بهذا الخصوص غير أنه "قد يكون علينا أن نفعل شيئا".
وأشار إلى أن "قناة بنما تم بناؤها من أجل جيشنا" معتبرا أن تنازل كارتر عنها كان قرارا خاطئا.
كما اتهم هيئة قناة بنما بفرض رسوم "أعلى على بحريتنا (السفن الأمريكية) مما يفرضونه على بحريات الدول الأخرى" مؤكدا أنها "تدار فعليا من قبل الصين." وقال "إنهم يسخرون منا لأنهم يعتقدون أننا أغبياء. لكننا لم نعد أغبياء بعد الآن. لذلك فإن قناة بنما قيد المناقشة معهم الآن" مؤكدا "لقد انتهكوا كل جانب من جوانب الاتفاقية وانتهكوها أخلاقيا أيضا".
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحتاج إلى غرينلاند "لأغراض الأمن القومي".
وعبر عن شكوكه فيما إذا كانت الدنمارك التي تسيطر على غرينلاند منذ عام 1814 لديها "حق قانوني" للاستحواذ عليها معربا عن توقعه بأن يصوت شعب الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة إذا ما استفتي في ذلك.
وحذر من أنه إذا لم تتنازل الدنمارك عن غرينلاند فإن الولايات المتحدة ستفرض عليها "رسوما جمركية مرتفعة جدا".
وشدد على أن الدنمارك يجب أن تتخلى عن الجزيرة "من أجل العالم الحر".
وفي المقابل قال الرئيس المنتخب إنه لا يفكر في استخدام القوة العسكرية لضم كندا لكنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من الاستحواذ عليها من خلال "القوة الاقتصادية".
وفيما يتعلق بالمكسيك وموضوع الهجرة من أمريكا الجنوبية قال الرئيس المنتخب إنه سيغير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".
وأضاف "خليج أمريكا. ما أجمل هذا الاسم. وهو مناسب. إنه مناسب".
وشدد على أن المكسيك "يجب أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلدنا" في إشارة إلى المهاجرين وأكد "يمكنها ايقافهم".
وأعاد التأكيد على تصريحاته السابقة بشأن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على المكسيك وكندا قائلا "سنفرض رسوما جمركية خطيرة للغاية على المكسيك" بالإضافة الى كندا لأن المهاجرين "يأتون عبر كندا أيضا".
وبخصوص الناتو شدد الرئيس المنتخب على أن أعضاء الحلف شمال الأطلسي "يجب أن يساهموا بنسبة 5 بالمئة" في ميزانية الإنفاق الدفاعي للحلف علما أن النسبة المستهدفة حاليا تبلغ 2 بالمئة.
وأشار ترامب إلى أنه "لو لم أكن أنا لما كان الناتو موجودا الآن".
وتابع "لا أحد يعرف عن (ناتو) أكثر مني (...) لقد جمعت من الدول التي لم تكن تدفع فواتيرها أكثر من 680 مليار دولار".
وأكد "لقد أنقذت حلف شمال الأطلسي ولكن حلف شمال الأطلسي يستغلنا".
وتطرق إلى مساعيه لإنهاء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا منوها في هذا السياق بانه "من غير المناسب" أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تنصيبه.
وأعاد التأكيد على أنه يريد أن تجري المفاوضات" قريبا لأن "روسيا تخسر الكثير من الشبان (الجنود) وكذلك أوكرانيا".
وفيما يتعلق بالطاقة تعهد ترامب بإلغاء مفاعيل القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس وحظر بموجبه التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل البلاد على المحيطين الأطلسي والهادئ.
وجدد التأكيد على موقفه الذي لطالما كرره في الكثير من المناسبات والذي يعتبر أن تحقيق استقلال الولايات المتحدة في الطاقة يمكن تحقيقه من خلال "تعزيز إنتاج الطاقة المحلية" عبر استخراج النفط الأمريكي.
وأضاف "سنقوم بحفر الكثير من المواقع (النفط والغاز)" مضيفا "سوف تنخفض تكاليف الطاقة بشكل كبير. سيتم خفضها إلى مستوى منخفض للغاية".
كما شن هجوما لاذعا على ما وصفه بأنه "الاحتيال الأخضر الجديد" بالإشارة إلى سياسات بايدن البيئية قائلا إن "ملايين الدولارات أهدرت على التحول الأخضر".
(النهاية) ر س ر / ه س ص
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