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وزير الخارجية التركي يهدد بالتدخل العسكري ضد المسلحين الأكراد في سوريا

1/7/2025 11:38:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 1 (كونا) -- هدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء بأن تركيا ستشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا (بي واي دي) الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني ( بي كي كي) الذي تنصفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وقال فيدان في تصريحات لقناة سي إن إن "على الإدارة الجديدة في سوريا حل مسألة تنظيم قوات الواي بي جي الإرهابية وإذا استمرت المشكلة فإن الحل عملية عسكرية".
وشدد على أن تركيا لا تسعى لفرض النفوذ أو الهيمنة على سوريا وتعارض أي سيطرة اجنبية. غير أنه أضاف "نفعل كل شيء من أجل أمننا ونفذنا وننفذ عملية ضد تنظيم (واي بي جي/ بي كي كي) الإرهابي رغما عن الولايات المتحدة".
ووصف فيدان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بأنه "زعيم عقلاني" وقال "ناقشنا معه قضية اللاجئين السوريين وتنظيم بي كي كي الإرهابي" وقال إن الشعب السوري يعلق آماله على الإدارة الجديدة.
كما اكد فيدان أن حلب والمدن السورية بحاجة إلى إعادة إعمار مشددا على ضرورة البدء بتلك العملية من أجل العودة. (النهاية) ا ع س / ه س ص

MENAFN07012025000071011013ID1109066247

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