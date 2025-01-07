وزير الخارجية التركي يهدد بالتدخل العسكري ضد المسلحين الأكراد في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 7 - 1 (كونا) -- هدد وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء بأن تركيا ستشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا (بي واي دي) الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني ( بي كي كي) الذي تنصفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وقال فيدان في تصريحات لقناة سي إن إن "على الإدارة الجديدة في سوريا حل مسألة تنظيم قوات الواي بي جي الإرهابية وإذا استمرت المشكلة فإن الحل عملية عسكرية".
وشدد على أن تركيا لا تسعى لفرض النفوذ أو الهيمنة على سوريا وتعارض أي سيطرة اجنبية. غير أنه أضاف "نفعل كل شيء من أجل أمننا ونفذنا وننفذ عملية ضد تنظيم (واي بي جي/ بي كي كي) الإرهابي رغما عن الولايات المتحدة".
ووصف فيدان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بأنه "زعيم عقلاني" وقال "ناقشنا معه قضية اللاجئين السوريين وتنظيم بي كي كي الإرهابي" وقال إن الشعب السوري يعلق آماله على الإدارة الجديدة.
كما اكد فيدان أن حلب والمدن السورية بحاجة إلى إعادة إعمار مشددا على ضرورة البدء بتلك العملية من أجل العودة. (النهاية) ا ع س / ه س ص
MENAFN07012025000071011013ID1109066247
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