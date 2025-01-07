Wednesday, 08 January 2025 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضا بنحو 83 مليون دولار لتحديث البنية الأساسية للطرقات

1/7/2025 11:38:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 7 - 1 (كونا) -- أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء عن منح تونس قرضا بقيمة 2ر256 مليون دينار (9ر82 مليون دولار) لتمويل مشروع تحديث البنية الأساسية للطرقات في سبع محافظات.
وذكر البنك في بيان أن المشروع الذي سيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030 يشمل تحديث وصيانة 9ر188 كيلومتر من الطرقات المصنفة في سبع محافظات تونسية هي الكاف والقصرين وسوسة وصفاقس والقيروان وسليانة وقفصة والتي تشكو من تدهور شبكة الطرقات.
وسيسمح تدخل البنك في تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة في تونس وظروف حركة المرور للمستخدمين في المناطق المستهدفة فضلا عن تقوية نظام نقل فعال ومستدام من أجل دعم النمو وخلق الظروف المؤاتية لحركة البضائع والأشخاص في مختلف المناطق.
ويؤدي قطاع النقل دورا بارزا في الاقتصاد التونسي إذ يساهم بما يقارب 5 بالمئة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي كما يولد نحو 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ونقل البيان عن نائب الرئيس للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع في البنك الإفريقي للتنمية سولومون كواينور قوله إن البنك ساهم خلال السنوات العشر الماضية في تجديد نحو 4 آلاف كيلومتر من الطرقات وتحديثها و104 كيلومترات من الطرقات السريعة وإنشاء العديد من الهياكل الهندسية. (النهاية)

ش ب م / ر ج



MENAFN07012025000071011013ID1109066246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث