البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضا بنحو 83 مليون دولار لتحديث البنية الأساسية للطرقات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 7 - 1 (كونا) -- أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء عن منح تونس قرضا بقيمة 2ر256 مليون دينار (9ر82 مليون دولار) لتمويل مشروع تحديث البنية الأساسية للطرقات في سبع محافظات.
وذكر البنك في بيان أن المشروع الذي سيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030 يشمل تحديث وصيانة 9ر188 كيلومتر من الطرقات المصنفة في سبع محافظات تونسية هي الكاف والقصرين وسوسة وصفاقس والقيروان وسليانة وقفصة والتي تشكو من تدهور شبكة الطرقات.
وسيسمح تدخل البنك في تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة في تونس وظروف حركة المرور للمستخدمين في المناطق المستهدفة فضلا عن تقوية نظام نقل
فعال ومستدام من أجل دعم النمو وخلق الظروف المؤاتية لحركة البضائع والأشخاص في مختلف المناطق.
ويؤدي قطاع النقل دورا بارزا في الاقتصاد التونسي إذ يساهم بما يقارب 5 بالمئة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي كما يولد نحو 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ونقل البيان عن نائب الرئيس للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع في البنك الإفريقي للتنمية سولومون كواينور قوله إن البنك ساهم خلال السنوات العشر الماضية في تجديد نحو 4 آلاف كيلومتر من الطرقات وتحديثها و104 كيلومترات من الطرقات السريعة وإنشاء العديد من الهياكل الهندسية. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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