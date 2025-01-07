(سنتكوم) تعلن عن معاينة مخزونات أسلحة يعتزم الجيش اللبناني تدميرها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 7 - 1 (كونا) -– كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن أن الرئيس المشارك في لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الأمركي جاسبر جيفرز وممثل فرنسا في اللجنة غيوم بونشان اطلعا اليوم الثلاثاء على مخزونات أسلحة يحتجزها اللواء الخامس بالجيش اللبناني ويعتزم تدميرها.
وقالت القيادة في بيان إن ذلك جاء خلال زيارة أجراها جيفرز وبونشان "لمقر اللواء الخامس للقوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني) في جنوب غرب لبنان" بالإشارة إلى القطاع الغربي لجنوب لبنان على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق بلدة الناقورة الجنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأفادت بأنهما "اطلعا على مخزونات الأسلحة التي سيتم تدميرها في الأيام المقبلة والتي استولى عليها الجيش اللبناني من مجموعات مسلحة غير مرخص لها".
وقال جيفرز في تصريح تضمنه بيان (سنتكوم) "إن الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية لتوفير الأمن للبنان ويستمر في الإثبات لي ولبقية (أعضاء) الآلية أنه يتمتع بالقدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه".
وأكد أن الجيش اللبناني "تصرف بحزم وسرعة وبخبرة واضحة واليوم رأينا مثالا على ذلك مع جنود اللواء الخامس".
وأضاف "إن فوج الهندسة (بالجيش اللبناني) على وجه الخصوص مليء بالمحترفين الحقيقيين الذين يزيلون أسبوعيا مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة".
وأعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء الانتشار في بلدة الناقورة ومحيطها بقضاء صور بجنوب لبنان بالتنسيق مع الأمم المتحدة وذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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