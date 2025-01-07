Wednesday, 08 January 2025 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(سنتكوم) تعلن عن معاينة مخزونات أسلحة يعتزم الجيش اللبناني تدميرها

1/7/2025 11:38:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 1 (كونا) -– كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن أن الرئيس المشارك في لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الأمركي جاسبر جيفرز وممثل فرنسا في اللجنة غيوم بونشان اطلعا اليوم الثلاثاء على مخزونات أسلحة يحتجزها اللواء الخامس بالجيش اللبناني ويعتزم تدميرها.
وقالت القيادة في بيان إن ذلك جاء خلال زيارة أجراها جيفرز وبونشان "لمقر اللواء الخامس للقوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني) في جنوب غرب لبنان" بالإشارة إلى القطاع الغربي لجنوب لبنان على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق بلدة الناقورة الجنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأفادت بأنهما "اطلعا على مخزونات الأسلحة التي سيتم تدميرها في الأيام المقبلة والتي استولى عليها الجيش اللبناني من مجموعات مسلحة غير مرخص لها".
وقال جيفرز في تصريح تضمنه بيان (سنتكوم) "إن الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية لتوفير الأمن للبنان ويستمر في الإثبات لي ولبقية (أعضاء) الآلية أنه يتمتع بالقدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه".
وأكد أن الجيش اللبناني "تصرف بحزم وسرعة وبخبرة واضحة واليوم رأينا مثالا على ذلك مع جنود اللواء الخامس".
وأضاف "إن فوج الهندسة (بالجيش اللبناني) على وجه الخصوص مليء بالمحترفين الحقيقيين الذين يزيلون أسبوعيا مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة".
وأعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء الانتشار في بلدة الناقورة ومحيطها بقضاء صور بجنوب لبنان بالتنسيق مع الأمم المتحدة وذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي. (النهاية)

ر س ر / ر ج



MENAFN07012025000071011013ID1109066245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث