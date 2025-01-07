موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الصحة تؤكد استقرار معدلات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري في الكويت ضمن المعدلات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من كل عام.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة 57 آخرين بجروح في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بالقطاع خلال الساعات ال24 الماضية.

بيروت - قيادة الجيش اللبناني تعلن ان وحدات من الجيش بدأت الانتشار للتمركز في (رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا وبيت ليف) وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها.

بكين - تقارير تذكر أن 53 شخصا قتلوا وأصيب 62 آخرون اثر زلزال قوي ضرب منطقة (التبت) غرب الصين وامتد الشعور به إلى أجزاء من نيبال المجاورة.

بكين - وكالة أنباء الصين الجديدة تقول إن عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 درجات على مقياس ريختر ووقع في منطقة (شيزانغ) بإقليم (التبت) شمال غربي الصين ارتفع إلى 126 قتيلا و188 مصابا. (النهاية) ر ج