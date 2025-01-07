موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الصحة تؤكد استقرار معدلات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري في الكويت ضمن المعدلات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من كل عام.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة 57 آخرين بجروح في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بالقطاع خلال الساعات ال24 الماضية.
بيروت - قيادة الجيش اللبناني تعلن ان وحدات من الجيش بدأت الانتشار للتمركز في (رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا وبيت ليف) وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها.
بكين - تقارير تذكر أن 53 شخصا قتلوا وأصيب 62 آخرون اثر زلزال قوي ضرب منطقة (التبت) غرب الصين وامتد الشعور به إلى أجزاء من نيبال المجاورة.
بكين - وكالة أنباء الصين الجديدة تقول إن عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 درجات على مقياس ريختر ووقع في منطقة (شيزانغ) بإقليم (التبت) شمال غربي الصين ارتفع إلى 126 قتيلا و188 مصابا. (النهاية) ر ج
MENAFN07012025000071011013ID1109066244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.