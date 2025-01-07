الأردن السابع عربيا بعدد مستخدمي سنابشات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان – أظهر إحصاءات عالمية مؤخرا أن الأردن احتل المرتبة السابعة عربيا في عدد مستخدمي تطبيق "سنابشات" المتخصص في محتوى الصور والفيديو.
وذكرت الإحصائيات المنشورة على الموقع العالمي "وورلد بوبيوليشن ريفيو" ان عدد مستخدمي تطبيق "سنابشات" في الأردن سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 3.8 مليون مستخدم للمنصة التي انطلقت قبل 13 عاما من أميركا لتنافس المنصات الاجتماعية الأخرى.
واستنادا إلى هذه الأرقام الحديثة، وبالرجوع إلى أرقام سابقة، فمع وصول عدد مستخدمي سنابشات الى هذا المستوى يكون قد زاد بمقدار نصف مليون مستخدم، وبنسبة 15 %، بالمقارنة مع عدد مستخدميه المسجل قبل نحو عام والذي بلغ وقتها 3.3 مليون مستخدم.
ومع وصول قاعدة مستخدمي "سنابشات" في الأردن الى هذا المستوى، فإن نسبة المستخدمين إلى مستخدمي الإنترنت بشكل عام في الأردن والبالغ 11 مليون مستخدم وصلت إلى 35 %.
وأظهرت الإحصاءات العالمية بأن السعودية تصدرت قائمة أكثر الدول استخداما لتطبيق " سنابشات" في المنطقة العربية بحوالي 23.3 مليون مستخدم خلال 2024، ما دعم تصنيفها كدولة نشطة في استخدام "سناب شات" لتأتي في المرتبة الـ 5 عالميا من حيث عدد المستخدمين.
ووفقا للإحصائيات جاء العراق في المرتبة الثانية عربيا بعدد مستخدمين بلغ 15.9 مليون مستخدم، وحلت مصر بالمرتبة الثالثة عربياً بحوالي 12.3 مليون مستخدم ثم الجزائر التي جاءت بالمركز الرابع عربياً بعدد مستخدمين بلغ 7.5 مليون مستخدم، ثم المغرب بعدد 5.4 مليون مستخدم، وحلت الإمارات في المركز السادس عربياً بحوالي 4.1 مليون مستخدم، ثم الأردن بعدد 3.8 مليون مستخدم.
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