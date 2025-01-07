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الأردن السابع عربيا بعدد مستخدمي سنابشات

1/7/2025 11:36:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان – أظهر إحصاءات عالمية مؤخرا أن الأردن احتل المرتبة السابعة عربيا في عدد مستخدمي تطبيق "سنابشات" المتخصص في محتوى الصور والفيديو.
وذكرت الإحصائيات المنشورة على الموقع العالمي "وورلد بوبيوليشن ريفيو" ان عدد مستخدمي تطبيق "سنابشات" في الأردن سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 3.8 مليون مستخدم للمنصة التي انطلقت قبل 13 عاما من أميركا لتنافس المنصات الاجتماعية الأخرى.
واستنادا إلى هذه الأرقام الحديثة، وبالرجوع إلى أرقام سابقة، فمع وصول عدد مستخدمي سنابشات الى هذا المستوى يكون قد زاد بمقدار نصف مليون مستخدم، وبنسبة 15 %، بالمقارنة مع عدد مستخدميه المسجل قبل نحو عام والذي بلغ وقتها 3.3 مليون مستخدم.
ومع وصول قاعدة مستخدمي "سنابشات" في الأردن الى هذا المستوى، فإن نسبة المستخدمين إلى مستخدمي الإنترنت بشكل عام في الأردن والبالغ 11 مليون مستخدم وصلت إلى 35 %.
وأظهرت الإحصاءات العالمية بأن السعودية تصدرت قائمة أكثر الدول استخداما لتطبيق " سنابشات" في المنطقة العربية بحوالي 23.3 مليون مستخدم خلال 2024، ما دعم تصنيفها كدولة نشطة في استخدام "سناب شات" لتأتي في المرتبة الـ 5 عالميا من حيث عدد المستخدمين.
ووفقا للإحصائيات جاء العراق في المرتبة الثانية عربيا بعدد مستخدمين بلغ 15.9 مليون مستخدم، وحلت مصر بالمرتبة الثالثة عربياً بحوالي 12.3 مليون مستخدم ثم الجزائر التي جاءت بالمركز الرابع عربياً بعدد مستخدمين بلغ 7.5 مليون مستخدم، ثم المغرب بعدد 5.4 مليون مستخدم، وحلت الإمارات في المركز السادس عربياً بحوالي 4.1 مليون مستخدم، ثم الأردن بعدد 3.8 مليون مستخدم.

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