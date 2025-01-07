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بازل: الأردن بمستوى قوة أميركا بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب

1/7/2025 11:36:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف محمد ضمرة






عمان - خرج الأردن من القائمة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF)، وفقا لتقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإطار التنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل الأردن درجة إجمالية بلغت 481 في المؤشر، وهو بالمناسبة نفس ترتيب الولايات المتحدة.
وفي 27 تشرين الأول الماضي أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية".
وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، إن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كل بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) في تشرين الأول 2021.
وأضاف الدكتور الشركس أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تثمن عاليا هذا الإعلان الذي يأتي كثمرة نجاح تتوج الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع المؤسسات الوطنية للخروج من القائمة الرمادية، وعملية المتابعة المتزايدة بكل عزيمة وإصرار ومثابرة تحقيقا للنتائج الإيجابية التي توصل إليها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء زيارتهم الميدانية إلى المملكة مطلع شهر أيلول 2023.
ويوضح تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024 أن خروج الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية لتلبية المعايير الدولية وشملت هذه الإصلاحات تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الرقابية.
ويؤكد التقرير أن هذه الخطوات لم تسهم فقط في تحسين تصنيف الأردن، بل عززت أيضاً الثقة بالنظام المصرفي والمالي في المملكة. وجاء ترتيب الأردن الثاني عربيا بعد تونس في حسن الأداء، والثالث إقليميا، حيث تصدرت إسرائيل القائمة ضمن فئة الدول ذات المخاطر الأقل. ويُعتبر الأداء الأردني في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال دليلاً على التزام الحكومة بمعالجة أوجه القصور السابقة في نظامها الرقابي ويُبرز التقرير أهمية التحسن في هذا المجال، حيث يشير إلى أن الأردن قد تبنى إستراتيجية شاملة لمعالجة الثغرات، شملت تحسين الإبلاغ المالي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وزيادة الشفافية في العمليات المالية ويرى الخبراء أن هذه الجهود لم تقتصر على تحسين المؤشرات الدولية، بل عززت مناخ الاستثمار في البلاد وفتحت المجال لمزيد من التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.
وفي السياق العالمي، يكشف التقرير عن انخفاض فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال إلى 28 % فقط، رغم تحسن الامتثال للمعايير الدولية بنسبة 12 % منذ عام 2013 ويُسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين الامتثال الفني والتنفيذ العملي، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأنظمة المالية العالمية على التصدي الفعلي للجرائم المالية.
ويُصدر معهد بازل للحوكمة هذا التقرير سنويا لتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويُبرز التقرير في نسخته الثالثة عشرة التحديات المتزايدة التي تواجه الدول في تحقيق توازن بين الامتثال الفني والفعالية العملية كما يُشير إلى أهمية تبني إصلاحات عميقة وشاملة لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية على المستوى العالمي.
ويكشف التقرير أيضا عن إدراج الاحتيال كعامل خطر رئيسي لأول مرة هذا العام ويرى الخبراء أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تأثير الاحتيال العميق على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية ويوضح التقرير أن معالجة الاحتيال تتطلب تطوير أطر تنظيمية ديناميكية وإستراتيجيات مبتكرة لمواكبة التهديدات الناشئة، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الرقمية. ويستعرض التقرير التحديات الإقليمية التي تواجهها الدول ويُشير إلى أن الأردن، بعد خروجه من القائمة الرمادية، يُعتبر نموذجاً للدول التي يمكنها تحسين وضعها من خلال الالتزام بالإصلاحات المطلوبة ويرى التقرير أن مثل هذه النجاحات تُعزز من مصداقية المؤسسات المالية الوطنية وتُظهر كيف يمكن للتعاون الدولي أن يؤدي إلى تحسينات ملموسة.
ويُظهر مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024 تفاوتاً كبيراً بين الدول من حيث قدرتها على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد فنلندا الأفضل أداء عالميا، حيث حصلت على درجة منخفضة بلغت 249، مما يجعلها الأقل خطرا ويُعزى هذا النجاح إلى الحوكمة القوية، والشفافية العالية، وتنفيذ القوانين بفعالية تُظهر فنلندا التزاما واضحا بتنظيم نظامها المالي واتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الفساد والجريمة المالية. في المقابل، تُعتبر ميانمار الدولة الأكثر خطورة، إذ حصلت على درجة 874، وهي الأعلى في المؤشر ويعود هذا الأداء السيئ إلى الفساد المنتشر، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف الأطر التنظيمية تُظهر ميانمار نظاما ماليا هشا، عرضة للاستغلال، مع غياب الشفافية والإشراف الفعّال، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات شاملة لتخفيف هذه المخاطر والامتثال للمعايير الدولية. بالنسبة للدول العربية، يظهر المؤشر أداء متبايناً، حيث شهدت بعض الدول تحسنا ملحوظا بينما ما تزال دول أخرى تواجه تحديات كبيرة يُعد الأردن مثالا على التحسن حيث أن خروجه من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يُعتبر إنجازا مهما، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الشاملة التي نفذتها السلطات الأردنية شملت هذه الإصلاحات تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز الشفافية، وزيادة التعاون مع الهيئات الدولية هذه الجهود عززت ثقة المستثمرين وساهمت في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. مع ذلك، تواجه دول عربية أخرى تحديات مستمرة تُعد اليمن من بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر عالمياً بسبب غياب الحوكمة الفعالة والصراعات المستمرة، مما يؤدي إلى نقص في الشفافية وانتشار الفساد في بعض الدول.
كما يظهر المؤشر أداء أفضل نسبياً بفضل الجهود المبذولة لتحديث الأطر التنظيمية والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي أحرزت الإمارات العربية المتحدة تقدما ملحوظا في معالجة أوجه القصور التي أُشير إليها سابقاً، لكن التقرير يشير إلى الحاجة إلى تحسين آليات التنفيذ وضمان الامتثال عبر المؤسسات المالية وأظهرت السعودية بدورها تحسناً من خلال تعزيز الشفافية ومراقبة الأنشطة المالية بشكل أكثر صرامة.
وفي شمال أفريقيا، تُظهر المغرب مؤشرات مخاطر متوسطة، بفضل جهودها الأخيرة لمعالجة أوجه القصور في إطار مكافحة غسل الأموال لكن دولاً مثل ليبيا والسودان ما تزال تواجه مخاطر عالية بسبب عدم الاستقرار السياسي وضعف الأطر التنظيمية. ويبرز المؤشر التحديات التي تواجه المنطقة العربية والتي تتطلب إصلاحات مستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي للتعامل مع المخاطر المشتركة يعكس الأداء المتفاوت أهمية تعزيز الشفافية واعتماد أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواجهة التحديات المالية والجريمة المنظمة بشكل شامل.
ويُنهي التقرير بدعوة للعمل الجماعي لمعالجة الفجوة بين الامتثال والفعالية العملية ويُؤكد أن النجاح في مكافحة غسل الأموال لا يقتصر على تحسين المؤشرات الدولية، بل يتطلب التزاما مشتركا من الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لضمان بناء أنظمة مالية أكثر أماناً واستدامة.

MENAFN07012025000072011014ID1109066204

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